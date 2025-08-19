ETV Bharat / state

थाईलैंड में अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे झारखंड के शाश्वत सिद्धार्थ - INTERNATIONAL YOUTH CONFERENCE

थाईलैंड में आयोजित होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में झारखंड के शाश्वत सिद्धार्थ भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Youth representative Shashwat Siddharth
युवा प्रतिनिधि शाश्वत सिद्धार्थ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 11:40 AM IST

लोहरदगा: जिला के शाश्वत सिद्धार्थ थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. शाश्वत सिद्धार्थ ना सिर्फ वहां पर नवाचार समेत कई विषयों पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ अपनी राय साझा करेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आदिवासियों के हितों और उनके विकास को लेकर भी चर्चा करेंगे.

21 और 22 अगस्त को यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है. शाश्वत सिद्धार्थ ने इस सम्मेलन को लेकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए आवेदन किया था. जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे शाश्वत सिद्धार्थ (Etv Bharat)

कांग्रेस सांसद के बेटे हैं शाश्वत सिद्धार्थ

शाश्वत सिद्धार्थ शहर के नदिया मैना बगीचा निवासी हैं और लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के पुत्र हैं. शाश्वत सिद्धार्थ कहते हैं कि वह समावेशी विकास, शिक्षा और आदिवासी युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. वह समुदाय की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और भारत की आदिवासी संस्कृति की विविधता और समृद्धि को उजागर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

युवा प्रतिनिधि में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात: शाश्वत सिद्धार्थ

अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने वाले शाश्वत कहते हैं कि यह उनके लिए गर्व का विषय है. उन्हें लोहरदगा और अनुसूचित जनजाति समुदाय की आवाज अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है. हमारी संस्कृति, युवाओं के सपनों को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करूंगा. जिससे हमारे समुदाय और हमारी धरती का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हो.

आदिवासी युवा प्रतिनिधि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौका

अंतरराष्ट्रीय युवा सम्मेलन दुनिया भर के युवा नेताओं, नवाचार कर्ताओं और परिवर्तन कर्मियों को एक मंच पर लाता है. जहां वे वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श करते हैं और स्थानीय समाधानों को साझा करते हैं. वह इसमें समावेशी विकास, युवा नेतृत्व, शिक्षा और सतत आजीविका जैसे विषयों पर अपनी भागीदारी देंगे. शाश्वत सिद्धार्थ ने आगे कहा है कि इस मंच से लौटने के बाद, वह नए अवसर, साझेदारी और नए विचार लेकर आएंगे, जो हमारे समुदाय को लाभान्वित कर सके.

