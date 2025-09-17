कौन है वह नक्सली कमांडर जो हर एनकाउंटर के बाद देता है बलि! पुलिस की जांच में कई खुलासा
पलामू पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी को पूरी तरह से टारगेट में ले रखा है. पुलिस को कई तरह की जानकारियां मिल रही हैं.
Published : September 17, 2025 at 5:01 PM IST|
Updated : September 17, 2025 at 5:43 PM IST
पलामूः नक्सली कमांडरों के अंधविश्वास से जुड़ी हुई कई बातें निकल कर सामने आती है. कई नक्सली कमांडर झाड़ फूंक का सहारा लेते है. प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सुप्रीमो शशिकांत गंझू को पलामू पुलिस ने रडार पर लिया है. लगातार दो मुठभेड़ के बाद शशिकांत गंझू चर्चा में है.
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शशिकांत के बारे में हर जानकारी इकट्ठा की है. शशिकांत गंझू हर मुठभेड़ के बाद बलि देता है और विशेष पूजा करवाता है. यह पूजा और बलि विशेष स्थान पर किया जाता है, इस दौरान खुद शशिकांत मौजूद नहीं रहता है.
स्थानीय ग्रामीणों से बलि के लिए बकरे को खरीदा जाता है. शशिकांत गंझू के लिए बलि देने वाले व्यक्ति की दो महीने पहले पलामू के मनातू के इलाके में आपसी विवाद में हत्या हुई थी.
पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि शशिकांत काफी अंधविश्वासी है. अपने इलाके में इससे जुड़े हुए कई तरह का आयोजन करता है. शशिकांत गंझू पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल का रहने वाला है. दो दशक से अधिक समय से वह नक्सल संगठन में सक्रिय है.
फिलहाल टीएसपीसी नामक नक्सल संगठन का शशिकांत सबसे बड़ा कमांडर है और सुप्रीमो की भूमिका में है. शशिकांत के दस्ते के साथ पिछले एक वर्ष में पुलिस की पांच बार मुठभेड़ हुई है. हर मुठभेड़ के बाद बलि देने की खबर निकल कर सामने आई है.
पूर्व टीएसपीसी कमांडर बिरसा ने कहा कि पहले भी संगठन में कई लोग रहे हैं जो अंधविश्वास जैसी चीजों पर भरोसा करते हैं.
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि शशिकांत के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है, हर तरह की जानकारी इकट्ठा की गई है. टीएसपीसी के नक्सलियों के पास अभी भी सरेंडर का अंतिम मौका है.
