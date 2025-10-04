ETV Bharat / state

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर आज ईटीवी भारत ने राजधानी के कुछ डॉग लवर्स से जाना-स्ट्रीट डॉग्स की बेहतरी के लिए क्या करें...

Dog lover feeding street dogs
स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलातीं डॉग लवर
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 10:23 AM IST

जयपुर: कभी भूख, कभी बीमारी और कभी इंसानी बेरुखी, स्ट्रीट डॉग्स की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे का मकसद सिर्फ पालतू जानवरों को दुलारना भर नहीं है, बल्कि उन बेसहारा बेजुबानों की आवाज बनना भी है जो सड़कों पर जीते हैं. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर आज ईटीवी भारत ने डॉग लवर्स से यही जानने की कोशिश की कि समाज स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कितना संवेदनशील है और सब मिलकर उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं.

बेजुबानों की पुकार, क्यों संवेदनहीन हो रहा समाज: डॉग लवर डॉ. शिवा व्यास ने कहा कि मानव सशक्त हो गया है. उसने सभी जगह अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, लेकिन धरती पर सभी को जीने का अधिकार है. उन जानवरों का भी जो मूक है और अपनी वेदना कह नहीं पाते. डॉग लवर डॉ. शिवा व्यास ने कहा कि इंसान ने अपने लिए हर जगह बिल्डिंग और मकान बना लिए, लेकिन उन जानवरों का क्या जो खुद अपना दर्द बयां नहीं कर सकते. लोग उन्हें भगाते हैं, मारते हैं और खाना खिलाने पर भी टोकते हैं, जबकि सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को. कॉलोनी या गलियों में रहने वाले डॉग्स पूरी तरह लोगों पर ही निर्भर हैं. सनातन धर्म कहता है कि सभी में आत्मा है. सभी में भगवान का वास है. बस, इसी सोच के साथ इन बेजुबां जानवरों को प्यार करने की जरूरत है.

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर ये बोले डॉग लवर्स ...

नियमित भोजन और इलाज के इंतजाम: शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके दिन की शुरुआत इन स्ट्रीट डॉग्स का खाना बनाने और सर्व करने से होती है. डॉग लवर डॉ. प्रीति भट्ट ने बताया कि वो अपने घर के आसपास के करीब 20 स्ट्रीट डॉग्स की सुबह-शाम नियमित भोजन की व्यवस्था करती हैं. चावल, ब्रेड, पनीर, अंडे और डॉग फूड तक उनके खाने में शामिल रखती हैं. यदि किसी डॉग को चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो वो खुद फर्स्ट-एड करती हैं. जरूरत पड़ने पर अस्पताल या एनजीओ तक भी ले जाती हैं. परिवार के सदस्यों की तरह एक अलग बजट इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी तय किया है. इसके साथ ही आसपास के लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं. उन्हें ये भी समझाते हैं कि यदि गाड़ी ले जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कोई डॉग गाड़ी के नीचे सो तो नहीं रहा. ऐसे भी कई एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें गाड़ियां डॉग्स पर चढ़ जाती हैं.

Dog lover preparing food for street dogs in the kitchen
स्ट्रीट डॉग्स के लिए रसोई में खाना तैयार करती डॉग्स लवर

डॉग बाइटिंग का असली कारण, भूख और डर : उन्होंने बताया कि अधिकतर डॉग बाइटिंग के मामले इसलिए होते हैं क्योंकि डॉग भूखा होता है या उन्हें छेड़ा जाता है, जब पेट भरा हो और उन्हें सही तरीके से ट्रीट किया जाए तो ये किसी पर आक्रमण नहीं करते. उल्टे ये इंसानों के प्रति वफादार रहते हैं. उन्होंने आमजन से अपील की कि हर व्यक्ति संवेदनशील हो और ये ड्यूटी समझी जाए कि अपने आसपास कोई भी जानवर या पक्षी भूखा न रहे. उनकी केयर करें. उससे अच्छा पूजा का और कोई तरीका नहीं है.

विदेशी ब्रीड की जगह स्ट्रीट डॉग्स पालें: अपने घर में ही कर स्ट्रीट डॉग्स को रखने वाली डॉ. शिवा की माने तो लोग महंगे विदेशी ब्रीड्स घर लाते हैं, जबकि भारतीय स्ट्रीट डॉग्स सबसे ज्यादा समझदार और यहां की परिस्थितियों में टिकने वाले होते हैं. इन्हें बहुत अधिक देखभाल की भी जरूरत नहीं होती. अगर इन्हें प्यार और खाना मिलेगा तो ये आक्रामक नहीं रहेंगे, बल्कि रक्षक की भूमिका निभाएंगे.

Dogs' affection
डॉग्स का दुलार

प्रशासन और समाज का साझा जिम्मा: डॉ. प्रीति ने सुझाव दिया कि प्रशासन को समय-समय पर स्टरलाइजेशन और एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) प्रोग्राम चलाना चाहिए. इससे स्ट्रीट डॉग्स की संख्या नियंत्रित रहेगी. भोजन की समस्या भी नहीं होगी. समाज के हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने आसपास के जानवर या पक्षी की देखभाल करें. उसे भूखा न रहने दें. समाज को ये समझना होगा कि स्ट्रीट डॉग्स कोई खतरा नहीं, बल्कि सहजीवन का हिस्सा हैं.

डे के बहाने संदेश: वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हमें यही याद दिलाता है कि असली इंसानियत तभी है जब हम बेसहारा जीवों के भी संरक्षक बनें. छोटे-छोटे कदम जैसे उन्हें खाना खिलाना, पानी देना, वैक्सीनेशन और नसबंदी कराना या उन्हें अपनाने से उनकी जिंदगी बदल सकते हैं. आखिरकार, ये धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है, हर जीव को जीने का अधिकार है. सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं, इन्हें अपने समाज का हिस्सा मानने के लिए?

