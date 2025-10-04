ETV Bharat / state

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

जयपुर: कभी भूख, कभी बीमारी और कभी इंसानी बेरुखी, स्ट्रीट डॉग्स की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे का मकसद सिर्फ पालतू जानवरों को दुलारना भर नहीं है, बल्कि उन बेसहारा बेजुबानों की आवाज बनना भी है जो सड़कों पर जीते हैं. वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर आज ईटीवी भारत ने डॉग लवर्स से यही जानने की कोशिश की कि समाज स्ट्रीट डॉग्स को लेकर कितना संवेदनशील है और सब मिलकर उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं.

बेजुबानों की पुकार, क्यों संवेदनहीन हो रहा समाज: डॉग लवर डॉ. शिवा व्यास ने कहा कि मानव सशक्त हो गया है. उसने सभी जगह अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, लेकिन धरती पर सभी को जीने का अधिकार है. उन जानवरों का भी जो मूक है और अपनी वेदना कह नहीं पाते. डॉग लवर डॉ. शिवा व्यास ने कहा कि इंसान ने अपने लिए हर जगह बिल्डिंग और मकान बना लिए, लेकिन उन जानवरों का क्या जो खुद अपना दर्द बयां नहीं कर सकते. लोग उन्हें भगाते हैं, मारते हैं और खाना खिलाने पर भी टोकते हैं, जबकि सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को. कॉलोनी या गलियों में रहने वाले डॉग्स पूरी तरह लोगों पर ही निर्भर हैं. सनातन धर्म कहता है कि सभी में आत्मा है. सभी में भगवान का वास है. बस, इसी सोच के साथ इन बेजुबां जानवरों को प्यार करने की जरूरत है.

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे पर ये बोले डॉग लवर्स ... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: विश्व पशु दिवस : बेजुबानों के पालनहार बने प्रदीप, हर दिन 350 स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं खाना

नियमित भोजन और इलाज के इंतजाम: शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके दिन की शुरुआत इन स्ट्रीट डॉग्स का खाना बनाने और सर्व करने से होती है. डॉग लवर डॉ. प्रीति भट्ट ने बताया कि वो अपने घर के आसपास के करीब 20 स्ट्रीट डॉग्स की सुबह-शाम नियमित भोजन की व्यवस्था करती हैं. चावल, ब्रेड, पनीर, अंडे और डॉग फूड तक उनके खाने में शामिल रखती हैं. यदि किसी डॉग को चोट लग जाए या बीमार हो जाए तो वो खुद फर्स्ट-एड करती हैं. जरूरत पड़ने पर अस्पताल या एनजीओ तक भी ले जाती हैं. परिवार के सदस्यों की तरह एक अलग बजट इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी तय किया है. इसके साथ ही आसपास के लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं. उन्हें ये भी समझाते हैं कि यदि गाड़ी ले जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कोई डॉग गाड़ी के नीचे सो तो नहीं रहा. ऐसे भी कई एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें गाड़ियां डॉग्स पर चढ़ जाती हैं.