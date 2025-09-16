ETV Bharat / state

रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, डेढ़ करोड़ हड़पने वाले तीन गिरफ्तार, गुजरात जेल से लाई पुलिस

रोहतक: हरियाणा में साइबर क्राइम ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है. ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. रोहतक में पुलिस ने तीन ठग आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन तीनों आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 52 लाख रुपये की ठगी की है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी: पुलिस को दी गई शिकायत में विजय ने बताया कि वह शेयर ट्रेडिंग का काम करता था. उसके पास मीना के नाम से व्हाट्सएप मैसेज आए. जिसमें विजय को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के बारे में जानकारी दी गई. उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली. 23 अप्रैल 2025 को विजय को रेट फाइ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर के लिए 10 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा गया. विजय ने यह राशि भेज दी तो पोर्टल पर शेयर 15-20 प्रतिशत ज्यादा दिखने लगा.

करोड़ों रुपये का लगाया चूना: इसके बाद उससे सैफ इंश्योर वेल्थ के अकाउंट में 1 करोड़ 22 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. अकाउंट में विजय को 2 करोड़ 23 लाख रुपये मुनाफा दिखाया गया. विजय ने झांसे में आकर कुल एक करोड़ 52 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. फिर रुपये निकालने चाहे तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया. विजय ने कॉल की तो मोबाइल फोन नंबर बंद मिला. साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.