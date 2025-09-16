ETV Bharat / state

रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, डेढ़ करोड़ हड़पने वाले तीन गिरफ्तार, गुजरात जेल से लाई पुलिस

रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर डेढ़ करोड़ की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी
रोहतक में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2025

रोहतक: हरियाणा में साइबर क्राइम ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है. ठग नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. रोहतक में पुलिस ने तीन ठग आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन तीनों आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 52 लाख रुपये की ठगी की है. पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 9 दिन के रिमांड पर लिया है.

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी: पुलिस को दी गई शिकायत में विजय ने बताया कि वह शेयर ट्रेडिंग का काम करता था. उसके पास मीना के नाम से व्हाट्सएप मैसेज आए. जिसमें विजय को ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग सीखने के बारे में जानकारी दी गई. उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली. 23 अप्रैल 2025 को विजय को रेट फाइ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयर के लिए 10 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा गया. विजय ने यह राशि भेज दी तो पोर्टल पर शेयर 15-20 प्रतिशत ज्यादा दिखने लगा.

करोड़ों रुपये का लगाया चूना: इसके बाद उससे सैफ इंश्योर वेल्थ के अकाउंट में 1 करोड़ 22 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. अकाउंट में विजय को 2 करोड़ 23 लाख रुपये मुनाफा दिखाया गया. विजय ने झांसे में आकर कुल एक करोड़ 52 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. फिर रुपये निकालने चाहे तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया. विजय ने कॉल की तो मोबाइल फोन नंबर बंद मिला. साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

गुजरात से किया गिरफ्तार: साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस जांच टीम ने इस संबंध गुजरात के वडोदरा निवासी इफ्तिखार, पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बोरीसा सील पाड़ा निवासी सोवन और पश्चिम बंगाल के कैनिंग टाउन मिठाखाली निवासी सोमनाथ को गिरफ्तार किया है. आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. आरोपियों के खिलाफ गुजरात में केस दर्ज है. फिलहाल ये आरोपी किसी अन्य आपराधिक मामले में गुजरात की राजकोट जेल में बंद थे.

