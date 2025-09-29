ETV Bharat / state

दिल्ली में रामलीला की धूम, सूर्पणखा प्रकरण से सीता हरण तक का हुआ मंचन, रावण की लंका जली तो दर्शक बोले जय श्री राम

इस अवसर पर राम भक्तों ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान का जयघोष किया.

दिल्ली में रामलीला
दिल्ली में रामलीला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2025 at 7:18 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लालकिला मैदान स्थित माधवदास पार्क में चल रही श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला के सातवें दिन रविवार को पंचवटी प्रसंग का जीवंत मंचन किया गया.

रावण को देख लगे जय श्रीराम के जयकारे
महासचिव धीरजधर गुप्ता, सचिव प्रदीप शरण और प्रवक्ता रवि जैन ने बताया कि मंचन में सूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को राम ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उसके दुष्ट आचरण से व्यथित लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी. अपमानित सूर्पणखा ने अपने भाइयों खर-दूषण को बुलाया, लेकिन युद्ध में राम ने उनका वध कर दिया। इसके बाद सूर्पणखा रावण के पास पहुंची और सीता के अपहरण की योजना बनी. मंचन में मारीच के स्वर्ण मृग का रूप धरने, राम के उसका पीछा करने और लक्ष्मण द्वारा कुटिया से बाहर जाने के प्रसंग ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया. साधु वेश में आए रावण द्वारा सीता हरण का दृश्य देखते ही पूरा मैदान "जय श्रीराम" के उद्घोष से गूंज उठा.

दिल्ली में रामलीला की धूम (ETV Bharat)

लवकुश रामलीला में लंका दहन तक की लीला का मंचन किया गया

वहीं विश्वविख्यात लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के अनुसार रामलीला मंचन के सातवें दिन हमें रामलीला में पहले से राम भक्तों की भारी भीड़ होने का अंदाज था, इसी लिए हमने ग्राउंड में अधिक महिला और पुरुष बाउंसरों और वॉलेंटियर को तैनात किया. अर्जुन कुमार के अनुसार 28 सितंबर को लीला मंच पर शबरी से श्री राम की भेंट, राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध, सीता जी की खोज, लंकिनी से भेंट, लंका में रावण सीता संवाद, अक्षय कुमार वध , रावण और हनुमान के बीच संवाद के बाद अंत में लंका दहन तक की लीला का मंचन किया गया. लंकेश की सोने की विशाल लंका धू-धू कर जलकर राख हुई. इस अवसर पर राम भक्तों ने जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान का जयघोष किया, लंका दहन में आठ ट्रैक स्टीरियो साउंड बड़े बड़े स्पीकर भी लगाए जिसके चलते दहन के समय ग्राउंड में पटाखों की आवाज सुनाई दी.

Ramlila in Delhi Ncr
रामलीला मंचन का एक दृश्य (ETV BHARAT)

रविवार को लीला का अवलोकन करने आए केंद्रीय वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन और भाजपा नेता कुलदीप चहल सहित अन्य अतिथियों का लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से स्वागत किया गया. इनमें महासचिव सुभाष गोयल, पवन गुप्ता, सत्यभूषण जैन, अखिल सिंघल, अंकुर गोयल, राजकुमार गुप्ता, प्रवीण सिंगल, वीरू सिंधी संजय वर्मा, मदन अग्रवाल आदि ने प्रभु श्री राम की प्रतिमा भेंट कर, रामनामी पटका पहनाकर सभी का स्वागत किया.

Ramlila in Delhi Ncr
दर्शकों को खूब पसंद आ रही रामलीला (ETV BHARAT)
इसके अलावा नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन से जुड़े रोमांचक एवं प्रेरणादायी प्रसंगों का भव्य मंचन किया. मंचन की शुरुआत खर-दूषण वध से हुई, जिसमें श्रीराम ने राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा का संदेश दिया. इसके पश्चात सुपर्णखा दरबार का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसकी छल-कपट और रावण को उकसाने का प्रसंग जीवंत हुआ.

आगे की लीला में माता सीता हरण का भावनात्मक एवं मार्मिक दृश्य दर्शकों को अत्यंत भावविभोर कर गया. श्रीराम द्वारा सीता खोज प्रारंभ और वन-वन भ्रमण का दृश्य रोमांचकारी तरीके से प्रस्तुत किया गया. इसके साथ ही शबरी आश्रम आगमन का प्रसंग, जिसमें श्रीराम ने भक्तवत्सलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, दर्शकों के लिए आध्यात्मिक और प्रेरणादायक क्षण बन गया.

रामलीला के महामंत्री जगमोहन गोतेवाला ने बताया कि नव श्री धार्मिक लीला कमेटी का उद्देश्य केवल धार्मिक मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि रामायण में निहित आदर्शों—सत्य, मर्यादा, सेवा और भक्ति—को समाज तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि समिति हर वर्ष और अधिक भव्यता एवं अनुशासन के साथ इस पावन आयोजन को प्रस्तुत करने के लिए संकल्पित है, ताकि नई पीढ़ी भी श्रीराम के जीवन से प्रेरणा ले सके.

लीला के मनोहारी मंचन ने उपस्थित दर्शकों को धर्म, प्रेम, भक्ति और मर्यादा का गहन संदेश दिया. लालकिला मैदान में बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों ने इन अद्भुत झांकियों का भरपूर आनंद लिया और कलाकारों की अदाकारी की सराहना की.

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद की अनूठी रामलीला; सर्वर इंजीनियर बना 'रावण', तो मां लक्ष्मी का किरदार निभा रहीं पैथोलॉजिस्ट

ये भी पढ़ें- दिल्ली की 'पिंक रामलीला' है खास...! यहां राम से रावण तक का हर किरदार निभा रहीं सिर्फ महिलाएं

ये भी पढ़ें- सीता के किरदार में खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं अभिनेत्री शिल्पा रायजादा ,मां सीता के आदर्शों से हैं प्रभावित

ये भी पढ़ें- रामलीला का चौथा दिन: श्रीराम के राज्याभिषेक, वनवास और शिव धनुष भंग के प्रसंग का अद्भुत मंचन, गूंजे जयकारे

For All Latest Updates

TAGGED:

LUV KUSH RAMLILALUV KUSH RAMLILA 2025 CASTBEST RAMLILA IN DELHIRAMLEELA LIVERAMLILA IN DELHI NCR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

करूर भगदड़: विजय की टीवीके रैली में मची अफरा-तफरी, जानमाल के नुकसान पर रजनीकांत, कमल हासन समेत इन सेलेब्स का आया रिएक्शन

इधर आप एशिया कप में बिजी थे, उधर नेपाल ने क्रिकेट में रच दिया इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन को मात देकर सबको चौंकाया

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच, विदेशी निवेशकों ने मार्केट से निकाले 16,422 करोड़

त्योहारी सीजन में खरीदना चाहते हैं BMW G310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या मिलता है खास

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.