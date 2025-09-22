ETV Bharat / state

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

माता बाला सुंदरी मंदिर में आज भी लाला रामदास के वंशज परंपरा निभाते हैं.

Shardiya Navratri 2025
शारदीय नवरात्रि 2025 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 4:03 AM IST

8 Min Read
सिरमौर: आश्विन मास के शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. इस पावन अवसर पर ईटीवी भारत देश और प्रदेश के श्रद्धालुओं को एक ऐसे प्राचीन मंदिर से रूबरू करवाएगा, जो पूरे उत्तर भारत में असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है. ये भव्य मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नाहन मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर और हिमाचल-हरियाणा की सीमा पर औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकपुर में स्थित है. यहां प्रसिद्ध सिद्ध पीठ महामाया बाला सुंदरी का भव्य मंदिर मौजूद है.

22 सितंबर से अश्विन नवरात्रि मेला शुरू

दरअसल त्रिलोकपुर का नाम 3 शक्ति मंदिरों से निकला है, जिसमें मां ललिता देवी, मां बाला सुंदरी और त्रिपुर भैरवी शामिल हैं. माता बाला सुंदरी न केवल सिरमौर जिले, बल्कि साथ लगते हरियाणा, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड आदि विभिन्न क्षेत्रों की भी अधिष्ठात्री देवी हैं. यूं तो प्रतिदिन त्रिलोकपुर में माता के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहां होने वाले नवरात्रि मेलों में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं. 22 सितंबर से यहां अश्विन नवरात्रि मेला शुरू हो रहा है. इसको लेकर त्रिलोकपुर मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. त्रिलोकपुर में साल में 2 बार मेला लगता है, जो श्रद्धालुओं को अपनी और आकर्षित करता है. चैत्र नवरात्रि में लगने वाले मेले को बड़ा मेला और आश्विन माह में लगने वाले मेले को छोटा मेला कहा जाता है.

Shardiya Navratri 2025
मां बाला सुंदरी मंदिर में नवरात्रि मेला (ETV Bharat GFX)

नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थीं माता!

लाला रामदास के वंशज, मुख्य मंदिर के भक्त एवं त्रिलोकपुर मंदिर न्यास के गैर सरकारी सदस्य राजेश गुप्ता (बिट्टू भक्त) बताते हैं कि मान्यता के अनुसार महामाया बाला सुंदरी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद स्थान से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थीं. त्रिलोकपुर में लाला रामदास नमक का व्यापार करते थे और उन्हीं की नमक की बोरी में माता 1573 ई. में त्रिलोकपुर पधारी थीं. कहा जाता है कि लाला रामदास देवबंद से जो नमक लाए थे, दुकान में बेचने के बाद भी वो बोरी से कम नहीं हुआ. इस पर लाला राम दास अचंभित हुए.

Maa Bala Sundari Temple
मुख्य मंदिर में मां बाला सुंदरी की पूजा अर्चना करते लाला रामदास के वंशज बिट्टू भक्त (ETV Bharat)

"लाला रामदास त्रिलोकपुर में नित्य प्रति एक पीपल को जल अर्पित करके पूजा करते थे. एक रात्रि महामाया बाला सुंदरी लाला रामदास के सपने में आई और उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं. मैं इस पीपल के नीचे पिंडी रूप में स्थापित हो गई हूं. तुम इस स्थल पर मेरा मंदिर बनवाओ." - राजेश गुप्ता, लाला रामदास के वंशज

राजा प्रदीप प्रकाश ने बनवाया था त्रिलोकपुर में मंदिर

राजेश गुप्ता ने बताया कि इसके बाद लाला रामदास को मंदिर निर्माण की चिंता सताने लगी. उन्होंने इतने बड़े भवन के निर्माण के लिए धनाभाव और सुविधाओं की कमी को महसूस करते हुए माता की आराधना की. इसी बीच माता बाला सुंदरी ने अपने भक्त की पुकार सुनते हुए राजा प्रदीप प्रकाश को स्वप्न में दर्शन देकर भवन निर्माण का आदेश दिया. राजा प्रदीप प्रकाश ने जयपुर से कारीगरों को बुलाकर तुरंत मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया. यह भवन निर्माण सन 1630 में पूरा हो गया. वर्तमान में यह स्थल धार्मिक पर्यटन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर चुका है.

Shardiya Navratri 2025
क्यों खास हैं माता बाला सुंदरी मंदिरल? (ETV Bharat GFX)

मंदिर से जुड़ी ये भी है किंवदंती

हालांकि मां बाला सुंदरी के नमक की बोरी में आने की किदवंति अधिक प्रचलित है, लेकिन मंदिर परिसर में मंदिर के इतिहास को लेकर लगाए गए बोर्ड पर उपरोक्त मान्यता के बाद एक दूसरी किदवंति का भी जिक्र किया गया है. दूसरी किदवंति के अनुसार लाला रामदास के घर के सामने पीपल का एक पेड़ था. वहां वह हर रोज जल एवं फल-फूल चढ़ाया करता था. एक बार भंयकर तूफान आया और पीपल का पेड़ उखड़ गया. उस पेड़ के स्थान पर एक पिंडी प्रकट हुई. रामदास उस पिंडी को उठाकर घर लाए और उसे नहलाकर पूजा अर्चना करने लगे. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर बनवाने के लिए कहा. रामदास जी ने स्वप्न की चर्चा राजा से की, जिन्होंने श्रद्धापूर्वक त्रिलोकपुर में मंदिर बनवाया. मंदिर का दो बार सन 1823 में राजा फतेह प्रकाश व सन 1851 में राजा रघुबीर प्रकाश द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया.

Maa Bala Sundari Temple
माता बाला सुंदरी का मंदिर (ETV Bharat)

आज भी लाला रामदास के वंशज ही निभाते हैं परंपरा

लाला रामदास के वंशज ही मंदिर में पूजा अर्चना समेत माता के अन्य सभी आवश्यक कार्यों की परंपरा को निभाते आ रहे हैं. वर्तमान में लाला रामदास की गद्दी उनके वंशज बिट्टू भक्त ही संभाल रहे हैं. हालांकि यह मंदिर जिला सिरमौर प्रशासन के अधीन है, लेकिन मंदिर के सभी मुख्य कार्य लाला रामदास के वंशज ही करते आ रहे हैं. बिट्टू भक्त बताते हैं कि सुबह और शाम दोनों समय की आरती, माता को भोग लगाना, माता के शयन तक सभी कार्यों की जिम्मेदारी उनका परिवार ही निभाता है. रात को मंदिर के मुख्य भवन के बंद होने के बाद इसकी चॉबी भी उन्हीं के पास रहती है. जब से यहां माता विराजमान हुई है, तभी से लाला रामदास और उनके बाद उनके वंशज ही यह परंपरा निभाते आ रहे हैं, जो आज भी कायम है.

Maa Bala Sundari Temple
मां बाला सुंदरी (ETV Bharat)

मेले के दौरान चलती है डॉक्यूमेंट्री

बता दें कि सेवानिवृत सहायक लोक संपर्क अधिकारी राजेंद्र आनंद राज ने भी त्रिलोकपुर मंदिर को लेकर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें देवबंद व त्रिलोकपुर दोनों ही स्थानों को कैमरे में कैद कर इसके इतिहास का बखूबी वर्णन किया है. राजेंद्र ने बताया कि मेले के दौरान यही डॉक्यूमेंट्री यहां स्क्रीन पर चलाई जाती है, ताकि यहां आने वाले असंख्य भक्त मंदिर के इतिहास से रूबरू हो सके.

Maa Bala Sundari Temple
माता बाला सुंदरी के मंदिर में लाला रामदास के वंशज निभाते हैं परंपरा (ETV Bharat)

यहां नहीं निकलती शोभायात्रा

बिट्टू भक्त बताते हैं कि यहां पर चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रि में लगने वाले मेले की मुख्य विशेषता यह भी है कि यहां पर किसी भी प्रकार की शोभायात्रा या जुलूस नहीं निकाला जाता. लोग हजारों की संख्या में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश से टोलियों में मां भगवती की भेंटे गाते हुए आते है और मंदिर परिसर में सारी रात मां का गुणगान करते है. इस मेले में किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करवाया जाता. श्रद्धालु स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर अपनी मुरादें पाने के लिए प्रातः से ही लंबी कतारों में माता का गुणगान करते हुए माता बाला सुंदरी के विशाल भवन में दर्शन करते हैं.

Maa Bala Sundari Temple
मंदिर से जुड़ी किदवंति (ETV Bharat)

"इस बार आश्विन नवरात्रि मेला त्रिलोकपुर में 22 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. मेले के दौरान यात्रियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मंदिर न्यास प्रयासरत है. मेले के आयोजन के लिए एसडीएम नाहन राजीव सांख्यान मुख्य मेला अधिकारी, तहसीलदार नाहन उपेंद्र चौहान मेला अधिकारी और डीएसपी नाहन कानून सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेला पुलिस अधिकारी होंगे. मेले के प्रभावी प्रबंधन को लेकर मेला क्षेत्र चार सेक्टरों में विभाजित होगा और प्रत्येक सेक्टर में ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी नियुक्त रहेंगे. मेले के दौरान केवल चयनित स्थानों पर ही भंडारे का आयोजन होगा." - प्रियंका वर्मा, डीसी सिरमौर एवं त्रिलोकपुर मंदिर न्यास की आयुक्त

कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नहीं चढ़ाएगा नारियल

डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि त्रिलोकपुर मेले के दौरान कालाअंब पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमाओं में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार व विस्फोटक सामग्री आदि लाने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मेला अवधि के दौरान कोई भी तीर्थयात्री मंदिर में नारियल नहीं चढ़ाएगा और मेला क्षेत्र में शराब पीकर/लेकर कोई भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं करेगा. मेला अवधि के दौरान संपूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मांस व मछली इत्यादि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जन आक्रोश उत्पन्न न हो. कालाअंब से त्रिलोकपुर सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही (पर्दे में) मांस व मछली का विक्रय करना होगा. इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

