नवरात्र 2025 : छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, जीवन की अड़चनें होती हैं दूर

शारदीय नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है.

Navratri 2025
नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 7:29 AM IST

2 Min Read
बीकानेर: शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा होती है. जो भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है, उसकी माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.

सिंह पर सवार देवी : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराड़ू बताते हैं कि मां कात्यायनी सिंह पर सवार हैं और हाथ में कमल का पुष्प व त्रिशूल धारण करती हैं. देवी के इस स्वरूप की षोडशोपचार विधि से पूजा करने से भक्तों को सुफल की प्राप्ति होती है.

यह है कात्यायनी नाम होने की कथा : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराड़ू ने बताया कि कात्यायनी ऋषि ने भगवती मां दुर्गा की आराधना की थी और मां दुर्गा के पुत्री स्वरूप में उनके घर उत्पन्न होने की कामना की थी. ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उन्हें मनोवांछित वर भेंट की और उनके घर पुत्री स्वरूप आईं.

पढ़ें : शारदीय नवरात्रि : मां कात्यायनी हर सूनी झोली भरती हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं श्रद्धालु

मनपसंद जीवनसाथी की प्राप्ति : पंडित किराड़ू ने बताते हैं कि यदि कुंवारी कन्या मां कात्यायनी की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से करे तो उसके विवाह में आ रही सभी रूकावटें दूर हो जाती हैं. साथ ही कन्या का शीघ्र विवाह होता है और उसे मनवांछित जीवनसाथी की प्राप्ति होती है. उन्होंने बताया कि शास्त्रों में नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा में तगर के पुष्प अर्पण करने का उल्लेख है. उन्होंने कहा कि वैसे तो देवी को सभी प्रकार के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन देवी को आज के दिन तगर के पुष्प चढ़ाए जाएं तो वो विशेष रूप से प्रसन्न होती हैं.

मां कात्यायनी की पूजा से विवाह की अड़चनें होती हैं दूर : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना करने से विवाह में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं. कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है. वहीं, मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है. साथ ही शत्रुओं का भय भी समाप्त हो जाता है.

