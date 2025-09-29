ETV Bharat / state

काली बाड़ी मंदिर में बंगाल पद्धति से नवरात्रि में पूजा, बंगाल की मिट्टी और बंगाल के ही कारीगर बनाते हैं मूर्ति

नवरात्रि के पावन अवसर पर कालीबाड़ी मंदिर में एक तरह से मिनी बंगाल देखने को मिलता है. कालीबाड़ी में मूर्ति विसर्जन से पहले यहां पर सिंदूर खेला होता है. यहां सिंदूर खेला विजयादशमी पर मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है. महिलाएं देवी दुर्गा की विदाई देने से पहले उन्हें सिंदूर लगाती हैं और एक-दूसरे को भी सिंदूर लगाकर सौभाग्य और खुशहाली की कामना करती हैं. विवाहित महिलाओं के बीच सौहार्द, समुदाय की एकता और पति की लंबी आयु का प्रतीक है.

शिमला: इन दिनों देश भर में शक्ति की देवी मां दुर्गा के उपासना का महापर्व नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं को खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी नवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है. सबसे खास बात यह है कि कालीबाड़ी मंदिर में बंगाल से लाई गई मिट्टी की बनी मूर्तियों को स्थापित किया गया है. इन मूर्तियों की पूजा-अर्चना बंगाली विधि से होती है. हर साल यहां पर माता की मूर्तियों की स्थापना की जाती है. यहां पर मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है. सोमवार को माता को पुष्पांजलि अर्पित कर माता की विशेष पूजा अर्चना की गई.

नवरात्रि में काली बाड़ी मंदिर में बंगाल पद्धति से मूर्ति पूजा. (ETV Bharat)

माता की मूर्ति को लेकर क्या है खास मान्यता?

कालीबाड़ी मंदिर परिसर के सदस्य रणजीत रॉय ने कहा कि, "यह परंपरा रामयुग से चली आ रही है, जब भगवान श्रीराम रावण पर विजय करने जा रहे थे तब दुर्गा अस्टमी वाले दिन दुर्गा माता की मिट्टी से मूर्ति बना कर उनकी पूजा की थी और रावण पर विजय पाने का आशीर्वाद लिया था. तब से बंगाल में शारदीय नवरात्रि में छठे दिन मिट्टी से मूर्ति बना कर उनकी पूजा कि जाती है और दहशहरा वाले दिन विसर्जन किया जाता है. बंगाल की मिट्टी से बंगाल की कलाकर माता की मूर्ति बनाते हैं."

काली बाड़ी मंदिर में माता की विशेष मूर्ति स्थापित (ETV Bharat)

महाअष्टमी से महादशमी तक विधि पूर्वक पूजा-अर्चना

कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी के अनुसार, 29 सितंबर को रात्रि 9:27 बजे नव पत्रिका प्रवेश, स्थापना एवं महासप्तमी. शारदीय दुर्गा देवी की निर्धारित पूजा, पुष्पांजलि, भोग एवं आरती. प्रातः 10:30 बजे पुष्पांजलि का आयोजन. सायं 7:00 बजे माता की विशेष आरती. मंगलवार, 30 सितंबर को महाअष्टमी पूजन, पुष्पांजलि, भोग एवं शारदीय दुर्गा देवी की आरती रात्रि 9:27 बजे से होगी. प्रात 10:30 बजे पुष्पांजलि अर्पण कार्यक्रम. बुधवार, 1 अक्टूबर को रात्रि 9:27 बजे महानवमी पूजन, पुष्पांजलि, भोग, आरती, हवन एवं शारदीय दुर्गा देवी की पूर्णाहुति होगी. 2 अक्टूबर को रात्रि 9:27 बजे शारदीय दुर्गा देवी की महादशमी विधि पूर्वक पूजा, इसके बाद दर्पण विसर्जन होगा. शाम 7:30 बजे शांति जल वितरण एवं विजय सम्मेलन का आयोजन.

कालीबाड़ी मंदिर में बंगाल पद्धति से पूजा (ETV Bharat)

लोक कल्याण के लिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा

कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी चंचल बनर्जी ने बताया कि, "दुर्गा पूजा सब जगह होती है और कालीबाड़ी मंदिर में विशेष रूप से दुर्गा पूजा की जाती है. यहां बंगाल पद्धति पर मां काली की पूजा की जाती है. नवरात्रि के सातवें दिन का विशेष महत्व है. इस दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है. इसके अलावा मंगलवार (30 सितंबर) को अष्टमी तिथि के दिन विधि-विधान से माता की पूजा होगी. इस दिन माता को 108 कमल पुष्प अर्पित किया जाएगा. नवमी को नवरात्रि की समाप्ति होगी और हवन किया जाएगा. उसके बाद मंदिर में स्थापित विशेष मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा. लोक कल्याण के लिए नवरात्रि में दुर्गा माता की पूजा की जाती है और सभी लोगों से सभी आपदाओं से मुक्ति के लिए शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा की जाती है."

