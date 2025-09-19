ETV Bharat / state

बदलते दौर में हाईटेक हुई रामलीला, परंपरा से तकनीक तक का अद्भुत सफर, जानें समय के साथ क्या-क्या हुआ बदलाव

चंडीगढ़ में रामलीला की तैयारियां शुरू हो गई है. रामलीला में क्या-क्या बदलाव समय के साथ हुआ है..जानने के लिए आगे पढ़ें...

Ramlila became hitech
हाईटेक हुई रामलीला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 5:18 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला/चंडीगढ़: 'रामलीला' यानी कि राम की लीला...रामलीला भारतीय संस्कृति की आत्मा है. यह अतीत, वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक धुरी है. यह अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है. शुरू से ही देशभर में विजयादशमी से पहले रामलीला का मंचन होता आ रहा है, जिसमें आम नागरिकों से लेकर पेशेवर थिएटर कलाकार तक भगवान श्री राम, रावण और अन्य पात्रों की भूमिकाएं निभा कर उस पात्र को मंच पर जीवंत कर देते हैं. हालांकि समय के साथ-साथ रामलीला के मंचन पर, पात्र के डायलॉग्स सहित कई चीजों में बदलाव हुआ है. आधुनिकता की होड़ में रामलीला को और भी हाईटेक तरीके से कलाकार और रामलीला के संचालक दर्शकों के सामने पेश करते आ रहे हैं.

चंडीगढ़ में कई जगहों पर रामलीला का मंचन होता है. ईटीवी भारत की टीम कई रामलीला समितियों से बातचीत करने पहुंची. इस दौरान ईटीवी भारत ने जानने की कोशिश की कि चंडीगढ़ में साल-दर-साल रामलीला मंचन, पात्र और डॉयलॉग्स के साथ-साथ क्या-क्या बदलाव हुआ है. साथ ही पहले और अब के रामलीला में कितना फर्क आया है...

बदलते दौर में हाईटेक हुई रामलीला, परंपरा से तकनीक तक का अद्भुत सफर (Etv Bharat)

तकनीक ने रामलीला को बनाया प्रभावशाली: ETV भारत के संवाददाता ने चंडीगढ़ के सेक्टर 28 और 48 में रामलीला का संचालन कर रहे हीरा सिंह से बातचीत की. हीरा सिंह ने बताया कि, "पहले कलाकारों को डायलॉग जोर से बोलकर दर्शकों तक पहुंचाने पड़ते थे. हालांकि अब उनका काम थोड़ा आसान हो गया है. अब कॉलर माइक और एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रस्तुति सरल और आकर्षक हो गई है. पहले कलाकार कविता शैली में संवाद करते थे. हालांकि अब थिएटर के प्रभाव से डायलॉग्स को अधिक नाटकीय और प्रभावशाली बनाया गया है. अब पर्दे बदलने की बजाय एलईडी बैकग्राउंड और एनिमेशन का प्रयोग हो रहा है, जिससे दृश्य अधिक जीवंत दिखते हैं और दर्शकों को रोचक लगते हैं."

Ramlila became hitech
रामलीला के पात्रों के पोशाक (Etv Bharat)

"रामलीला को कमर्शियल करना जरूरी": हीरा सिंह ने आगे कहा कि, "एक समय ऐसा आया जब कलाकारों की कमी महसूस हुई. उस समय रामलीला को कमर्शियल करना जरूरी था, ताकि प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट की आमदनी भी हो और वे लोगों को अच्छी रामलीला दिखा सकें. थिएटर से जुड़े नए लोगों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रामलीला का मंच एक बड़ा प्लेटफार्म है."

"रामलीला से मिली दिशा, आत्मविश्वास और पहचान": चंडीगढ़ सेक्टर-18 स्थित टैगोर थिएटर के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा से ईटीवी भारत ने बातचीत की. अभिषेक शर्मा ने बताया कि, "रामलीला ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है. एक समय मुझे थिएटर का कोई अनुभव नहीं था. मेरा पहला मंच रामलीला ही था. शुरुआत में मुझे सिर्फ दो-चार संवाद ही मिलते थे, लेकिन उसी मंच ने मुझमें आत्मविश्वास भरा और धीरे-धीरे मैं अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया. कई कलाकार शौकिया तौर पर रामलीला से जुड़ते हैं, लेकिन उनका अभिनय बेहद प्रभावशाली होता है. इन्हीं कलाकारों से प्रेरणा लेकर मैंने थिएटर को गंभीरता से पढ़ा और समझा."

Ramlila became hitech
रामलीला के पात्रों का कॉस्ट्यूम (Etv Bharat)

रामलीला पर डॉक्यूमेंट्री: रामलीला के व्यापक स्वरूप और उसके पीछे की मेहनत को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अभिषेक शर्मा ने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है. इस बारे में अभिषेक कहते हैं कि, "रामलीला केवल अभिनय नहीं, बल्कि एक समग्र प्रबंधन है, जिसमें कलाकार खुद चंदा जुटाते हैं, मंच सजाते हैं, परिधान तैयार करते हैं और तकनीकी कार्य भी संभालते हैं. इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, अयोध्या, काशी, चित्रकूट समेत कई स्थानों के साथ-साथ फिलीपींस और वेस्टइंडीज की रामलीलाओं को भी शूट किया था."

Ramlila became hitech
चंडीगढ़ में रामलीला का मंचन (Etv Bharat)

"इसलिए रामलीला को बनाना पड़ा हाईटेक": अभिषेक का मानना है कि पहले के समय में जब मनोरंजन के साधन सीमित थे, तो रामलीला पंडाल दर्शकों से भरे रहते थे. अब डिजिटल युग में मोबाइल की मौजूदगी ने प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है, इसलिए रामलीला को भी तकनीकी रूप से हाईटेक बनाना पड़ा. अभिषेक कहते हैं कि, "देशभर में रामलीला का आयोजन छोटे से लेकर बड़े बजट में होता है. रामलीला भारतीय संस्कृति की आत्मा है और हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस विरासत से जुड़े हैं."

Ramlila became hitech
रामलीला के पात्रों का मुकुट (Etv Bharat)

चंडीगढ़ की रिवाल्विंग स्टेज बनी थी आकर्षण का केन्द्र: 90 के दशक में चंडीगढ़ के सेक्टर-29/ए स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सांस्कृतिक मंच रामलीला प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय रहा. यह शहर का पहला ऐसा मंच था, जहां घूमने वाले मंच यानी कि रिवाल्विंग स्टेज पर रामलीला का मंचन किया जाता था. इसकी अनोखी प्रस्तुति देखने के लिए न केवल स्थानीय लोग, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों से भी दर्शक बड़ी संख्या में जुटते थे.

Ramlila became hitech
हनुमान का रस्सी से आगमन बना था आकर्षण का केन्द्र (Etv Bharat)

"अब भी बरकरार है पारंपरिक शैली का जादू": वर्तमान में इस रामलीला में रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार ज्योति स्वरूप भारद्वाज ने बताया कि, "इसके संचालन के लिए अलग-अलग विभाग बनाए गए हैं, जो अनुशासन पूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. साल 2014 में इस रामलीला को श्रेष्ठ मंचन और अनुशासन के लिए सम्मानित भी किया गया था. सेक्टर-29 की रामलीला अब भी पारंपरिक रोमन और पर्शियन शैली में प्रस्तुत की जाती है, जहां आधुनिक एलईडी स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. मंच पर चार स्टेज बनाए गए हैं. प्रत्येक स्टेज पर पर्दों के माध्यम से दृश्य परिवर्तन किया जाता है. विशेष दृश्यों और प्रभावों के लिए सभी कलाकार एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. प्रतिदिन लगभग 3500 से 4000 दर्शक इस रामलीला का आनंद लेने पंडाल में पहुंचते हैं, जो दर्शाता है कि पारंपरिक शैली की लोकप्रियता अब भी बनी हुई है."

Ramlila became hitech
पात्रों का कॉस्ट्यूम (Etv Bharat)

हनुमान का रस्सी से आगमन बना था आकर्षण: ज्योति स्वरूप भारद्वाज ने आगे बताया कि, "इस रामलीला मंच की एक और बड़ी विशेषता यह थी कि 90 के दशक में हनुमान जी की संजीवनी बूटी लाने वाली प्रस्तुति दर्शकों के लिए अत्यंत रोमांचकारी हुआ करती थी. इस दृश्य में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले कलाकार को दूर स्थित एक ऊंची इमारत से रस्सी के सहारे उड़ते हुए मंच तक लाया जाता था. उस समय भगवान श्रीराम का किरदार मिंटू और लक्ष्मण का किरदार उनके छोटे भाई बबल निभाते थे. हनुमान जी के इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पंडाल में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी."

अब हाईटेक हो गई है रामलीला: डिजिटल युग में मनोरंजन के नए साधनों के चलते दर्शकों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं. ऐसे में रामलीला को भी हाईटेक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना जरूरी हो गया है. इसे लेकर अभिषेक शर्मा कहते हैं कि, "पहले रामलीला के पंडाल खचाखच भरे होते थे. अब दर्शकों को जोड़ने के लिए तकनीकी बदलाव और प्रस्तुति में नवीनता जरूरी हो गई है."

Ramlila became hitech
चंडीगढ़ की रिवाल्विंग स्टेज (Etv Bharat)

बॉलीवुड के बड़े कलाकारों ने भी की थी रामलीला से शुरुआत: रामलीला सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि यह कई कलाकारों का पहला मंच रहा है. बात अगर बॉलीवुड की करें तो आशुतोष राणा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने भी अपने करियर की शुरुआत रामलीला मंच से की थी.

मौजूदा समय में रामलीला एक सांस्कृतिक परंपरा ही नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग, तकनीकी नवाचार और थिएटर कला का संगम बन चुकी है. बदलते समय के साथ रामलीला का मंच अब केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि नए कलाकारों के लिए सीखने और खुद को साबित करने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है.

ये भी पढ़ें:चंडीगढ़ के अशोक चौधरी का रावण अवतार, दमदार आवाज, 12 किलो का मुकुट, ट्राईसिटी में रचा जाएगा इतिहास

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025SHARDIYA NAVRATRI 2025RAMLILA BECAME HITECH WITH TIMEचंडीगढ़ रामलीलाCHANDIGARH RAMLILA BECAME HITECH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भिवानी की बेटियों पर परिवार को गर्व, बोले - ऐसी लड़कियां सबको मिले

हिमाचल की पूनम का "सीक्रेट गार्डन", प्रिजर्व फूलों से घर की खूबसूरती में लगाती है चार चांद, महारानी भी है दीवानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.