एक चमत्कार से बदला हिमाचल के इस मंदिर का नाम, ऐसे उग्रतारा से नैणा देवी कहलाईं माता

हिमाचल प्रदेश देवों और चमत्कारों की भूमि है. नवरात्रि पर हिमाचल के ऐसे ही चमत्कारों भरे मंदिर के बारे में जानिए.

Shri Naina Devi Mata Temple Mandi
मंडी का उग्रतारा मंदिर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 8:04 AM IST

5 Min Read
मंडी: हिमाचल को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है, यहां की देव परंपराएं तो इसे अद्भुत बनाती ही हैं. वहीं, यहां के मंदिर भी अपने अंदर अनूठा इतिहास लिए हैं, जिसमें भगवान के चमत्कार और लोगों की आस्था का अद्भुत संगम है. आज हम नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसका रूप और स्वरूप तो वही है, लेकिन एक राजा के साथ हुए चमत्कार के बाद माता रानी के दरबार का नाम ही बदल गया. नवरात्रि के खास अवसर पर जानिए मंडी जिले के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में कि आखिर क्यों और कैसे बदला गया माता रानी के दरबार का नाम?

उग्रतारा से नैणा देवी बनी माता

रूप वही, स्वरूप भी वही, मूर्ति भी वही और मंदिर भी वही, लेकिन पहले जिस मूर्ति को उग्रतारा के रूप में पूजा जाता था, अब उसी मूर्ति को नैणा देवी के रूप में पूजा जाता है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता रानी के दरबार का नाम ही बदल दिया गया. ये कहानी मंडी जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैणा देवी मंदिर की है. मंडी जिले में रिवालसर की पहाड़ियों पर विराजमान माता नैणा देवी का मंदिर सदियों पुराना है.

"रोजाना लगभग एक हजार लोग माता रानी के दरबार में हाजरी भरते हैं. जबकि नवरात्रों में यह संख्या 4 से 5 हजार तक पहुंच जाती है. रोजाना मंदिर में लंगर व्यवस्था सुचारू रहती है और यहां हर भक्त के रहने-खाने की उचित व्यवस्था मंदिर कमेटी द्वारा की गई है." - धर्मपाल शर्मा, प्रधान, श्री नैणा देवी बाबा धजाधारी मंदिर कमेटी रिवालसर

Shri Naina Devi Mata Temple Mandi
माता नैणा देवी (ETV Bharat)

क्यों पड़ा नैणा देवी नाम?

श्री नैणा देवी माता मंदिर के पुजारी मोरध्वज शास्त्री ने बताया कि लोमश ऋषि की तपस्या के बाद माता पार्वती इस स्थान पर उग्रतारा के रूप में विराजमान हुई. मंडी के इतिहास के अनुसार 1894 में तत्कालीन राजा विजय सेन की आंखों की रोशनी चली गई. राजा ने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके. एक रात माता उग्रतारा उनके सपने में आई और मंदिर में आंखों की प्रतिमाएं अर्पित करने को कहा. राजा विजय सेन ने मंदिर में यह प्रतिमाएं अर्पित की और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी वापिस लौट आई. पुजारी मोरध्वज ने बताया कि राजा ने तभी से माता का नाम नैणा माता रखा और तभी से माता उग्रतारा को नैणा देवी के रूप में जाना और पूजा जाता है.

Shri Naina Devi Mata Temple Mandi
श्री नैणा देवी माता मंदिर (ETV Bharat)

1905 के भूकंप में नष्ट हो गया था मंदिर

श्री नैणा देवी बाबा धजाधारी मंदिर कमेटी रिवालसर के प्रधान धर्मपाल शर्मा ने बताया कि 16वीं सदी में मंडी के राजा सूरज सेन ने यहां माता का भव्य मंदिर बनवाया, जोकि 1905 के भूकंप में धराशायी हो गया. उसके बाद यहां फिर से मंदिर का निर्माण किया गया. आज मंदिर का संचालन श्री नैणा देवी बाबा धजाधारी मंदिर कमेटी रिवालसर द्वारा किया जाता है.

Shri Naina Devi Mata Temple Mandi
मंदिर में चढ़ाई गई चांदी की नैणा देवी की प्रतिमा (ETV Bharat)

मंदिर में चढ़ती हैं सोने-चांदी की प्रतिमाएं

"मुझे आंखों की समस्या थी, जिसका असर आगे मेरी संतानों पर भी पड़ सकता था. मैंने माता के दरबार में आकर मन्नत मांगी. आज माता की कृपा से मेरे बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है. मैंने मन्नत पूरी होने पर माता के दरबार में सोने की आंखों की प्रतिमाएं अर्पित की थी." - शिल्पा चोपड़ा, श्रद्धालु, सरकाघाट निवासी

वहीं, एक अन्य श्रद्धालु परवीन गुप्ता ने बताया कि माता की महिमा अपरंपार है. यहां से कोई भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता. माता रानी सिर्फ आंखों से संबंधित परेशानियों को ही दूर नहीं करती, बल्कि यहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता. यही कारण है कि माता के इस दरबार में साल भर श्रद्धालुओं का खूब जमावड़ा लगा रहता है.

