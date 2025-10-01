ETV Bharat / state

महामाया मंदिर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय, मां दुर्गा से की देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना

देशभर में आज महानवमी की पूजा धूमधाम के साथ की जा रही है.

SHARDIYA NAVRATRI DAY 9
महामाया मंदिर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंगलवार देर रात रतनपुर के महामाया मंदिर पहुंचे. शारदीय नवरात्र के पावन मौके पर सीएम साय ने महामाया मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की. सीएम मंदिर में होने वाली विशेष आरती में भी शामिल हुए. सीएम विष्णु देव साय ने मां महामाया से देश और प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की.

रतनपुर के महामाया मंदिर पहुंचे सीएम साय: सीएम साय कल कोरबा प्रवास पर थे. कोरबा दौरे से निकलकर वो सीधे बिलासपुर पहुंचे जहां उन्होने मां महामाया के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया. रात करीब 10 बजे सीएम साय मां महामाया के दरबार में माता टेकने के लिए पहुंचे थे. सीएम के मां महामाया मंदिर में पहुंचने की खबर जैसे ही भक्तों और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए. सीएम ने भक्तों से बातचीत करते हुए उनको नवरात्रि पर्व की बधाई दी. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहे ऐसी कामना लेकर हम यहां आए हैं.

महामाया मंदिर पहुंचे सीएम विष्णु देव साय (ETV Bharat)

स्वामी रामभद्राचार्य का लिया आशीर्वाद: बिलासपुर दौरे से पहले सीएम विष्णु देव साय कोरबा पहुंचे थे. कोरबा में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है. यहां राम कथा सुनाने के लिए मशहूर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य पहुंचे हैं. सीएम ने स्वामी रामभद्राचार्य से से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया. सीएम ने कहा कि ऐसे पावन गुरु के चरण हमारे प्रदेश में पड़े जिससे पूरी जनता निहाल हो गई है. सीएम ने कौशल्या माता मंदिर के भी दर्शन किए.

इस नक्षत्र में करें माता लक्ष्मी की पूजा: भक्त आज के दिन चंद्रमा धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे. यह नक्षत्र धनु राशि में 13:20 से लेकर 26:40 तक फैला है. इसके शासक ग्रह शुक्र और देवता वरुण हैं. पूर्वाषाढ़ का मतलब होता है, विजय से पूर्व. इस नक्षत्र में किसी भी बड़े काम की तैयारी करना अच्छा रहता है. इस नक्षत्र में माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ रहता है.

स्वामी रामभद्राचार्य का सीएम ने लिया आशीर्वाद, कोरबा के भवानी मंदिर में हो रहा राम कथा का आयोजन
छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री हुई “स्मार्ट”, नवा रायपुर में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन दफ्तर स्टार्ट
नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर करेंगे स्वागत, नहीं होगा युद्ध विराम: गृहमंत्री विजय शर्मा

For All Latest Updates

TAGGED:

BILASPUR NAVRATRI 2025DURGA NAVRATRI 2025MAHANAVAMI 2025RATANPUR MAHAMAYA TEMPLESHARDIYA NAVRATRI DAY 9

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.