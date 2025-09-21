धर्मनरी में नवरात्रि की धूम, उत्सव की तैयारियां पूरी, श्री दुर्गाष्टमी जागरण में मुख्य यजमान होंगे सीएम सैनी, प्रसिद्ध गायक रोशन प्रिंस करेंगे महामाई का गुणगान
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवीकूप मां भद्रकाली मंदिर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तिमय रंग में रंगने को तैयार है.
Published : September 21, 2025 at 3:34 PM IST
Updated : September 21, 2025 at 4:13 PM IST
कुरुक्षेत्र: देशभर में देवी शक्ति के उपासकों के लिए शारदीय नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से प्रारंभ हो रही है. यह नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी और 11वें दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस बार तृतीया तिथि दो दिन पड़ने के कारण नवरात्रि 10 दिनों की हो गई है. इसी के चलते मंदिरों में साज-सजावट की तैयारियां भी जोरों-शोरों से चल रही है. धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ श्री देवीकूप मां भद्रकाली मंदिर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तिमय रंग में रंगने को तैयार है.
भव्य शोभायात्रा का होगा आयोजन: मां भद्रकाली मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. 22 सितंबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी. वहीं, श्री दुर्गाष्टमी जागरण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे. इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक रोशन प्रिंस महामाई का गुणगान करेंगे. मां भद्रकाली मंदिर प्राचीन मान्यताओं और आस्था का केंद्र है. यह 52 शक्तिपीठों में से एक है.
शक्तिपीठ में मां स्वयं विराजमान: मान्यता है कि यहां मां शक्ति का दाहिना घुटना विराजमान है. लाखों श्रद्धालु यहां आकर अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना करते हैं. परंपरा अनुसार, मिट्टी या चांदी के घोड़े चढ़ाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं.
मंदिर का है इतिहास: मंदिर पीठ अध्यक्ष सत्तपाल शर्मा ने बताया कि "मां भद्रकाली मंदिर शारदा, प्रेम और विश्वास का केंद्र है". उन्होंने कहा कि "यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है. महाभारत काल में स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने पांडवों से विजय की कामना के लिए मां भद्रकाली की पूजा करवाई थी. युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडवों ने यहीं पर अपना रथ और घोड़े मां को अर्पित किए थे".
"श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम": सतपाल शर्मा ने कहा कि "नवरात्रि के शुभ अवसर पर लाखों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं."
