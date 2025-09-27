ETV Bharat / state

नवारात्रि 2025: राजराजेश्वरी माता मंदिर, यहां माता के अष्टभुजा में धारण अस्त्र-शस्त्र हैं 'अदृश्य'

महाराजा प्रताप सिंह ने जीत लिया था युद्ध : मंदिर महंत बद्री पुरी गोस्वामी ने बताया कि सन् 1780 में जयपुर पर मराठाओं का आक्रमण हुआ और तुंगा के युद्ध में पूर्व महाराजा सवाई प्रताप सिंह पिछड़ गए. उस समय यहां तंत्र विद्या में निपुण साधु बाबा अमृतपुरी तपस्या कर रहे थे. महाराजा साधु के पास आए और युद्ध में हार का भय व्यक्त किया. इस पर बाबा अमृतपुरी ने उन्हें सुझाव दिया कि युद्ध में जाने से पहले इस स्थान पर मंदिर बनवाने का संकल्प लें, विजय अवश्य होगी. पूर्व महाराजा ने मुट्ठी में जल लेकर संकल्प किया और युद्ध में विजय प्राप्त की. इस विजय के बाद उन्होंने 5 बीघा क्षेत्र में मंदिर निर्माण कराया और इसके चारों ओर 130 बीघा जमीन सेवा और पूजा के लिए दान की. इस ऐतिहासिक दस्तावेज को आज भी सिटी पैलेस में संरक्षित रखा गया है. वर्तमान में महंत परिवार की 11वीं पीढ़ी माता रानी की सेवा कर रही है.

जयपुर : राजधानी के मानबाग पहाड़ी की तलहटी में विराजी मां राजराजेश्वरी के अष्टभुजाओं में खड़क, त्रिशुल, कृपाण और अन्य शस्त्र छिपे हुए हैं, लेकिन भक्त यहां केवल उनके मुखारविंद के दर्शन कर पाते हैं, जबकि सभी अस्त्र-शस्त्र अदृश्य रहते हैं. यही परंपरा और आस्था इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है. जयपुर की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों में मानबाग का मंदिर एक अनूठा अध्याय है. दिल्ली रोड के नजदीक मानबाग क्षेत्र ने स्थित ये मंदिर न केवल युद्ध में विजय दिलाने वाली मां राजराजेश्वरी के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां की सिद्धि और भक्तों की मुरादें पूरी होने की मान्यता इसे और भी खास बनाती है.

गर्भगृह अष्टभुजाधारी मां जगदम्बा की प्रतिमा : मंदिर मां राजराजेश्वरी जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य शैली में बना है. मंदिर परिवार के महेश पुरी गोस्वामी के अनुसार बाहर से ये किले जैसा प्रतीत होता है. मंदिर का गर्भगृह अष्टभुजाधारी मां जगदम्बा की प्रतिमा से सुसज्जित है. मां के दाएं हाथों में खड़क, त्रिशुल, कृपाण, माला और पक्षी है. बाएं हाथों में सर्प, तीर-कमान, राक्षस की चोटी और एक हाथ पक्षी पर रखा हुआ है. विशेष बात ये है कि सभी शस्त्र पोशाक के अंदर छिपे रहते हैं. केवल मुखारविंद के दर्शन भक्त कर सकते हैं. ये एक परंपरा है, जिसे पीढ़ियों से निभाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यहां माता राजराजेश्वरी के अलावा दाएं ओर गणेशजी और बाएं ओर सूर्य भगवान विराजमान हैं. ये पूरा मंदिर तंत्र विधि से तैयार किया गया है. यहां अष्टभुजाधारी भैरवनाथ, दसभुज भगवान बजरंगबली और पंचमुखी भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं. इसके अलावा अमृतपुरी महाराज का धूणा और अखंड ज्योत भी जलती है.

राजराजेश्वरी माता मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

पढे़ं. नवरात्रि विशेष : पहाड़ चीरकर मां आशापुरा ने सांभर के राजा को दिए दर्शन, गुफा में विराजमान हैं देवी

भक्तों के अनुभव - मिलता है मनवांछित फल : मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका सिद्ध होना और भक्तों की मुरादें पूरी करना है. यहां पहुंचने वाले भक्तों ने बताया कि नवरात्र में सुबह 6 बजे से दर्शन खुले रहते हैं. प्रतिदिन हवन और पूजा होती है. 11 पंडित मिलकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं. अष्टमी और नवमी के दिन भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं. भक्तों का मानना है कि ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है. यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है. इसके साथ ही यहां का रमणीय वातावरण एकाएक श्रद्धालुओं को अपनी और आकर्षित भी करता है.

मानबाग पहाड़ी की तलहटी में राजराजेश्वरी माता के मंदिर (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर का ये मंदिर न केवल ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है. युद्ध विजेता महाराजा की आस्था और साधु के सुझाव ने इस मंदिर को सिद्धपीठ बना दिया. यही वजह है कि आज माथुर, ठाकुर और ब्राह्मण इन्हें कुलदेवी मानते हुए देशभर से पूजने के लिए यहां पहुंचते हैं.

माता के दर्शन करने आए भक्त (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. स्वयंभू चामुंडा माता मंदिर: चेहरे के भाव और नेत्रों से देती हैं भविष्य के संकेत, रविवार को होती है विशेष पूजा