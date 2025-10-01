ETV Bharat / state

मध्य रात्रि मां चंडी, मां परमेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर से निकला खप्पर, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

कवर्धा में शारदीय नवरात्रि 2025 पर खप्पर यात्रा निकाली गई.

KAWARDHA KHAPPAR YATRA
कवर्धा में खप्पर यात्रा की तस्वीरें (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: छत्तीसगढ़ में आज भी वर्षों पुरानी खप्पर परंपरा का निर्वहन धार्मिक आस्था के साथ किया जा रहा है. कबीरधाम में कड़ी सुरक्षा के बीच मध्य रात्रि में मां चंडी मंदिर, मां परमेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर से खप्पर निकाली गई.

भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु: हर साल की तरह इस बार भी खप्पर को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से दर्शनार्थी पहुंचे. जिसके कारण शहर में हजारों की भीड़ देखने को मिली. माता की सेवा में लगे पंडों ने परंपरा के मुताबिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना की. खप्पर की वेशभूषा में वीर रूपी एक अगवान भी निकला, जो दाहिने हाथ में तलवार लेकर खप्पर के लिए रास्ता साफ करता है.

खप्पर यात्रा में हुई पूजा अर्चना: खप्पर के पीछे-पीछे पंडों का एक दल पूजा-अर्चना करते हुए साथ रहे. बकरे की बलि की जगह नींबू काटकर रस्म पूरी की गई. यह सभी पंडे खप्पर के स्नान के पूर्व लगभग 10.30 बजे से ही माता की सेवा में लगे रहते हैं. पंडों ने परंपरा के मुताबिक सात काल 182 देवी-देवता और 151 वीर बैतालों को मंत्रोच्चारणों के साथ आमंत्रित कर खप्पर (अग्नि से प्रज्वलित मिट्टी के पात्र) में विराजमान किया.

Khappar Yatra in Kawardha
कवर्धा में खप्पर यात्रा (ETV BHARAT)

कहां कहां से गुजरी खप्पर यात्रा ?: खप्पर परंपरागत निर्धारित मार्ग पाली पारा, ठाकुर पारा, ऋषभ देव चौक, जयस्तंभ चौक, आंबेडकर चौक, मां महामाया मंदिर, भोजली तालाब, रानी दुर्गावती चौक, राजमहल चौक, शीतला चौक, करपात्री चौक से कचहरी पारा होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पहुंचा. इन मार्गों पर स्थापित देवी देवताओं का विधिवत आहृवान किया गया.

Worship in Kawardha Khappar Yatra
कवर्धा खप्पर यात्रा में पूजा पाठ (ETV BHARAT)

दर्शन करने उमड़े हजारों श्रद्धालु: कवर्धा में अष्टमी की रात्रि शहर में मेला जैसा माहौल बना रहा. खप्पर देखने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली और मंडला जैसे अन्य जिलों से भी लोग खप्पर देखने के लिए पहुंचे.

Crowd of devotees in the Khappar procession
खप्पर यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)

जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम सफल रहा. इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी व्यवस्था लगाई गई थी. रात्रि 8 बजे से शहर में चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था. वहीं चौक चौराहे में बैरिकेडिंग लगाकर बाइक को रोका गया था, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो.

दुर्गाष्टमी में खप्पर निकालने की परंपरा, नगर सुरक्षा के लिए देवियां देंगी आशीर्वाद

खप्पर परंपरा: कवर्धा पुलिस ने निकाला शहर में फ्लैग मार्च

कड़ी सुरक्षा के बीच तीन देवी मंदिरों से निकला खप्पर, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

For All Latest Updates

TAGGED:

KHAPPAR YATRA IN KAWARDHAMAA CHANDI MAA PARMESHWARIDANTESHWARI TEMPLEकवर्धा में खप्पर की परंपराSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.