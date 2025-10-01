ETV Bharat / state

मध्य रात्रि मां चंडी, मां परमेश्वरी और दंतेश्वरी मंदिर से निकला खप्पर, दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु

कवर्धा में खप्पर यात्रा की तस्वीरें ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 1, 2025 at 1:43 PM IST 2 Min Read