शारदीय नवरात्र 2025: हाथी पर सवार हो आ रही मां दुर्गा, जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि
शारदीय नवरात्र पर कलश स्थापन शुभ मुहूर्त में करें. कलश स्थापन की विधि जानने के लिए आगे पढ़ें...
Published : September 18, 2025 at 2:50 PM IST
कुरुक्षेत्र: श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाती है. नवरात्र में नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. ताकि हमेशा मां दुर्गा की कृपा भक्तों पर बनी रहे. सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है. आश्विन माह की नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है.
आईए जानते हैं नवरात्र इस बार कब से शुरू हो रही है? घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है और कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी...
इस दिन से नवरात्र शुरू: इस बारे में कुरुक्षेत्र के वैदिक धाम ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र संचालक पवन पंडित ने बताया कि, "नवरात्र पर्व का माता के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन दिनों मां की खास विधि से आराधना करने से माता की कृपा बनी रहती है. शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है. इस बार प्रतिपदा 22 सितंबर को सुबह 1:30 से शुरू होकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी. इसलिए नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है."
कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त: पवन पंडित ने बताया कि, "नवरात्र के दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.. वैसे तो पहला नवरात्र घट स्थापना का पूरा दिन माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं. इस बार घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा. जबकि दूसरा शुभ अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:38 तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त के दौरान घट स्थापना करना काफी अच्छा माना जाता है."
ऐसे करें कलश स्थापना: कुरुक्षेत्र के पवन पंडित ने बताया कि,
- नवरात्र के पहले दिन सुबह उठकर स्नान करें. उसके बाद माता के दरबार को साफ करें.
- एक छोटी सी चौकी या पाटा पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर, उस पर मां दुर्गा को विराजमान करें.
- मिट्टी का छोटा सा चबूतरा बनाए.
- फिर एक कलश लें और उस पर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर का एक तिलक भी लगाएं.
- उसके बाद कलश पर मौली का धागा बांधे और उसमें सात अनाज और जो डालें.
- फिर उसमें जल भर लें.
- कलश में चंदन, फूल, पान, सिक्का और सुपारी डालें.
- फिर एक नारियल लें.
- उस पर लाल रंग का कपड़ा लपेटकर ऊपर मौली बांधे.
- फिर आम के पेड़ की एक टहनी लेकर कलश के ऊपर पानी के अंदर डुबोकर रख दें.
- उसके ऊपर नारियल रख दें. इसके बाद कलश स्थापित कर दें.
- जो मिट्टी का चबूतरा बनाया है, उसे पर जौ डालें और उसमें पानी डालें, ताकि वह अंकुरित हो जाए.
- इसके बाद मां दुर्गा का आवाहन करके उनको वहां विराजमान कराएं.
- हर दिन मां की सुबह शाम आरती करें. मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करें.
हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा: हर बार मां अलग-अलग वाहन पर सवार होकर आती है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह नवरात्रि कैसा रहने वाला है. आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं. इस बार माता रानी हाथी वाहन पर सवार होकर आने वाली है, जो काफी शुभ माना जा रहा है. शास्त्रों की मानें तो जब मां हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अपने भक्तों की आर्थिक तंगी दूर कर देती हैं. साथ ही अन्न और पैसों से भंडार भर देती हैं. ऐसे में इस बार नवरात्र काफी शुभ माना जा रहा है.
जानें किस दिन कौन सी तिथि: नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है.
- 22 सितंबर को प्रतिपदा है, इस दिन मां शैलपुत्री पूजा की जाती है.
- 23 सितंबर को द्वितीया है, इस दिन मां ब्रह्मचारिणी पूजा की जाती है.
- 24 सितंबर को तृतीया है, इस दिन मां चंद्रघंटा पूजा की जाती है.
- 26 सितंबर को चतुर्थी है, इस दिन मां कूष्माण्डा पूजा की होती है.
- 27 सितंबर को पंचमी है, इस दिन मां स्कन्दमाता की पूजा होती है.
- 28 सितंबर को महाषष्ठी है, इस दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है.
- 29 सितंबर को महासप्तमी है, इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है.
- 30 सितंबर को महाअष्टमी है, इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है.
- 1 अक्टूबर को महानवमी है, इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है.
- 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन सभी देवियों की पूजा अर्चना के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाएगा.
नवरात्र के दौरान ना करें यह काम:
- नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मांस-मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए.
- नवरात्र के दौरान हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें.
- नवरात्र के दौरान बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए.
- नवरात्र के दौरान कन्या का पूजन करें. अष्टमी और नवमी और दसवें दिन कन्या पूजन अवश्य करें.
- नवरात्र के दौरान अखंड ज्योत जलाना काफी अच्छा माना जाता है.
- नवरात्र में घर में कलश की स्थापना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है.
- नवरात्र में मां कलश स्थापन वाले घरों में वास करती हैं. साथ ही भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहती है.
ये भी पढ़ें:22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू, इस बार 10 दिनों की होगी नवरात्रि, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा