शारदीय नवरात्र 2025: हाथी पर सवार हो आ रही मां दुर्गा, जानें कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि

कुरुक्षेत्र: श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्र की शुरुआत हो जाती है. नवरात्र में नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. ताकि हमेशा मां दुर्गा की कृपा भक्तों पर बनी रहे. सनातन धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व होता है. आश्विन माह की नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है.

आईए जानते हैं नवरात्र इस बार कब से शुरू हो रही है? घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या है और कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी...

इस दिन से नवरात्र शुरू: इस बारे में कुरुक्षेत्र के वैदिक धाम ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र संचालक पवन पंडित ने बताया कि, "नवरात्र पर्व का माता के भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इन दिनों मां की खास विधि से आराधना करने से माता की कृपा बनी रहती है. शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है. इस बार प्रतिपदा 22 सितंबर को सुबह 1:30 से शुरू होकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी. इसलिए नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है."

हाथी पर सवार हो आ रही मां दुर्गा (ETV Bharat)

कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त: पवन पंडित ने बताया कि, "नवरात्र के दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.. वैसे तो पहला नवरात्र घट स्थापना का पूरा दिन माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं. इस बार घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त का समय सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा. जबकि दूसरा शुभ अभिजीत मुहूर्त 11:39 से 12:38 तक रहेगा. इस शुभ मुहूर्त के दौरान घट स्थापना करना काफी अच्छा माना जाता है."