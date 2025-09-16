ETV Bharat / state

नवरात्रि में ऐसे करें कलश स्थापना, पूर्ण होगी मनोकामना!

Published : September 16, 2025 at 2:30 PM IST

शिमला: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर कलश स्थापना (घटस्थापना) का विशेष धार्मिक महत्व होता है. यह पूजा की विधिवत शुरुआत मानी जाती है, जिससे देवी मां की कृपा प्राप्त होती है और पूरे नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है. पंडित गगन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष कलश स्थापना के लिए दो शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं.

पंडित गगन शर्मा ने बताया कि कलश स्थापना का समय और विधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही समय पर पूजा करने से देवी मां की कृपा अधिक प्राप्त होती है और घर-परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है.

पंडित गगन शर्मा (ETV Bharat)

कलश स्थापना के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

पूजा स्थल की सफाई और शुद्धिकरण: सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध करें.

सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल या साफ पानी से शुद्ध करें. मिट्टी में जौ बोना: कलश स्थापित करने से पहले मिट्टी में जौ बोने की परंपरा है, जिससे पवित्रता बनी रहती है.

कलश स्थापित करने से पहले मिट्टी में जौ बोने की परंपरा है, जिससे पवित्रता बनी रहती है. कलश में सामग्री: कलश में स्वच्छ जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत (चावल), पंचमेवा (मेवा) और आम या अशोक के पत्ते डालें.

कलश में स्वच्छ जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत (चावल), पंचमेवा (मेवा) और आम या अशोक के पत्ते डालें. कलश पर नारियल रखें: कलश के ऊपर ताजा नारियल रखें और उसके चारों ओर लाल वस्त्र बांधें.

कलश के ऊपर ताजा नारियल रखें और उसके चारों ओर लाल वस्त्र बांधें. कलश की दिशा: कलश स्थापना हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें.

कलश स्थापना हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें. स्वास्तिक चिन्ह: कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है.

कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, जो शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. अखंड ज्योति: कलश के पास अखंड दीप जलाएं, जो अंधकार को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है.

कलश के पास अखंड दीप जलाएं, जो अंधकार को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा लाता है. मनोभाव और शुद्धता: पूजा करते समय मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है, क्योंकि यही पूजा को प्रभावी बनाता है.

पूजा करते समय मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है, क्योंकि यही पूजा को प्रभावी बनाता है. व्रत का पालन: अगर पूरे नौ दिन व्रत रखना संभव न हो तो कम से कम पहले दिन और अष्टमी/नवमी का व्रत अवश्य रखें.

कलश स्थापना में इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat GFX)

"कलश स्थापना केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को आमंत्रित करने का माध्यम है. सही मुहूर्त में, सही विधि से की गई कलश स्थापना से मां दुर्गा की कृपा अधिक होती है और परिवार में सुख-शांति, समृद्धि बनी रहती है." - पंडित गगन शर्मा

मां दुर्गा (ETV Bharat)

क्यों बढ़े नवरात्रि के दिन

पंडित गगन शर्मा ने बताया कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 को रात्रि 01 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर 23 सितंबर की रात्रि 02 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. इसी के साथ 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा. आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों का पर्व होता है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि में वृद्धि के कारण नवरात्र 10 दिनों का होगा. तिथि वृद्धि का अर्थ होता है कि एक ही तिथि दो दिनों तक पड़ना. इस बार तृतीया तिथि दो दिन रहने के कारण नवरात्रि की अवधि बढ़ गई है.