दीवारों से लेकर छत तक पीतल की, भक्तों के दान से सुनहरा हुआ इंदौर का दुर्गा मंदिर

भक्त करते हैं पीतल का दान पिछले दो दशक में मंदिर आधे से ज्यादा पीतल के मंदिर में बदल गया है. माता के भक्तों की मान्यता है कि, यहां पर मांगी जाने वाली मन्नत पूरी होने पर मंदिर में पीतल का दान किया जाए. लिहाजा देखते ही देखते मंदिर में जो पीतल दान में मिला, उस मंदिर के व्यवस्थापकों ने मंदिर को ही पीतल का बनाना शुरू कर दिया. फलस्वरुप अब मंदिर का अधिकांश हिस्सा पीतल का है. जितना शेष बचा है उसके लिए भी भक्त लगातार पीतल का चढ़ावा मंदिर में देते हैं.

इंदौर: देश भर में आज 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है. लिहाजा माता दुर्गा के कई रूपों के साथ उनके तरह-तरह के मंदिर भी चर्चा में हैं. स्वच्छ शहर इंदौर में ऐसा ही एक पीतल का दुर्गा मंदिर है जो भक्तों द्वारा किए गए पीतल के दान से तैयार हुआ है. इंदौर के इस मंदिर में दुर्गा माता के भक्तों की संख्या बढ़ने के साथ ही यह मंदिर पीतल के मंदिर में तब्दील होता जा रहा है.

यह मंदिर ट्रैफिक थाना परिसर के एमटीएच कंपाउंड में बना है. श्री दुर्गा माता मंदिर के व्यवस्थापक अशोक शुक्ला बताते हैं कि, ''पिछले 20 सालों में कुछ चुनिंदा भक्तों के अलावा अन्य भक्त करीब 3000 किलो पीतल का दान मंदिर में कर चुके हैं. जिससे मंदिर का भव्य स्वरूप सोने जैसा चमकता है.'' उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में यह इकलौता मंदिर है जो पीतल से तैयार हो रहा है.''

मंदिर के पुजारी रामनारायण तिवारी का कहना है कि, ''शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि से ही यहां भक्तों का जमघट लगता है. सुबह 4:00 बजे से रात 12:00 तक लोग यहां दर्शन करने दूर-दूर से आते हैं. शुक्रवार और मंगलवार को जगराता होता है. जिसमें कई भक्त कई सालों से नियमित रूप से आते रहे हैं. कुछ भक्तों पर माता जी की ऐसी कृपा हुई की पीतल का अधिकांश हिस्सा उनके द्वारा ही तैयार कराया गया. इसके अलावा अब भी कई भक्त ऐसे हैं जो मंदिर में शेष पीतल का दान करने की इच्छा रखते हैं. जिसके फल स्वरुप भविष्य में मंदिर का हर हिस्सा पीतल का नजर आएगा.''

मंदिर के व्यवस्थापक कुंजन सिंह बुंदेला बताते हैं कि, ''वह करीब 24 साल पहले हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी मंदिर गए थे. वहां उन्होंने स्वर्ण छत्र देखा इसके बाद उन्हें लगा कि अपने मंदिर में भी क्यों ना पीतल का छत्र ही तैयार किया जाए. इसके बाद मंदिर समिति के 50 से 60 सदस्यों ने मिलकर मल्हारगंज के कारीगर श्री सोनी जी के माध्यम से पीतल का मंदिर बनवाना शुरू किया. देखते ही देखते मंदिर का निर्माण शुरू हो गया. इस बीच जब भी किसी को मंदिर में कोई चढ़ावा चढ़ाना होता तो वह पीतल अथवा राशि मंदिर के कारीगर सोनी जी को दे दिया करते थे. कारीगर अपनी सुविधा के अनुसार काम कर देते थे.''

''यह काम चलते-चलते अब कई वर्ष बीत गए. क्योंकि मंदिर ट्रैफिक थाना परिसर में है और डीसीपी ट्रैफिक ही इसके अध्यक्ष होते हैं. लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था मंदिर की समिति और भक्त मंडल को सौंप रखी है. जिनके माध्यम से मंदिर आज चर्चा में है.'' उन्होंने बताया, ''शुक्रवार और मंगलवार को यहां नियमित हवन होता है, जबकि नवरात्र में गरबा होता है. यूं तो मंदिर को बने हुए करीब 48 साल हो गए, लेकिन यहां बीते 24 सालों से पीतल का निर्माण कार्य चल रहा है.''