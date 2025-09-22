ETV Bharat / state

गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में लगा भक्तों का तांता, नवरात्री के पहले दिन की गई मां शैलपुत्री की पूजा

सीसीटीवी के जरिए मंदिर परिसर पर नजर: नवरात्रों में माता शीतला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग कोनों से भी लोग दर्शन के लिए माता के दरबार में पहुंच रहे हैं. माता शीतला के मंदिर में यह भी मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं. पहले नवरात्र पर शैलपुत्री की पूजा की जाती है. भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए श्राइन बोर्ड की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं. भारी पुलिस बल की तैनाती मंदिर परिसर में की गई है. सीसीटीवी के जरिए पूरे मंदिर परिसर में नजर रखी जा रही है. साथ ही लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो व्यवस्था बनाए रखें.

गुरुग्राम: शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज यानी 22 सितंबर से हो चुकी है. इस दौरान जहां देशभर के मंदिरों में जनसैलाब उमड़ा हुआ है, वहीं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है. गुरुग्राम में पहले नवरात्र पर माता शीतला मंदिर में भारी संख्या में भक्तजन पहुंचे हैं. तो वही पहले नवरात्र पर माता शैलपुत्री की पूजा की गई.

मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था: माता शीतला मंदिर के पूजारी ने बताया कि "माता के दर्शन के लिए लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो इस को मद्देनजर रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं. इसी कड़ी में माता शीतला मंदिर में बाहर से आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी व बैठने के लिए सुविधा दी गई है. बरहाल नवरात्रि के 9 दिन माता शीतला के दरबार पर भारी संख्या में भक्तजन पहुंचने वाले हैं."

वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया : मंदिर में श्रद्धालुओं को कोई भी ऐसी असुविधा ना हो, इसके लिए पुराने मंदिर से एक वीआईपी कॉरिडोर बनाया गया है. किसी भी समय कोई वीआईपी दर्शनों के लिए आ सकते हैं. वीआईपी के आगमन पर आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी. श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार ने बताया कि "मंदिर में चार निकासी द्वार हैं, जिसमें हमारे हरियाणा पुलिस के जवान, मंदिर प्रशासन पूरी निगरानी रखेगा. पानी के लिए हमारे पास लगभग 10 वाटर कूलर हैं जिनमें 1200 लीटर ठंडा पानी प्रत्येक एक घंटे बाद मिलेगा. इसके अलावा डेढ़ लाख लीटर पानी हमेशा तैयार रहेगा. जल सेवा समिति के माध्यम से 40 लोग एक समय में पानी पिलाएंगे. प्रसाद के लिए स्पेशल अलग से काउंटर बनाए गए हैं जिससे किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो."

सुरक्षा के खास इंतजाम : मंदिर के सभी कर्मचारी ड्रेस में नजर आएंगे. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मंदिर में लगभग 200 ऑक्सीजन युक्त पौधे लगाए हैं. मंदिर भवन प्रांगण में सजावट के साथ-साथ सुरक्षा का भी ध्यान भी रखा गया है. इसके लिए गुप्तचर विभाग, हरियाणा पुलिस, होमगार्ड अन्य खुफिया एजेंसी की सहायता ली गई है जो चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखेंगे. श्रद्धालुओं को सुरक्षा जांच के लिए विशेष मशीनों से प्रवेश दिया जाएगा. जवान प्रत्येक गेट पर 24 घंटे तैनात रहेंगे. सिविल अस्पताल से 24 घंटे डॉक्टरों की टीम तैयार रहेगी. दो एंबुलेंस हमेशा सेवा में रहेगी. फायर विभाग से दो गाड़ियां 24 घंटे रहेगी.