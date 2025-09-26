ETV Bharat / state

रायपुर सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा, बंदियों ने तैयार की मूर्ति, 771 कैदियों ने रखा उपवास

रायपुर केंद्रीय जेल में नवरात्रि का पर्व करते कैदी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST 3 Min Read