रायपुर सेंट्रल जेल में दुर्गा पूजा, बंदियों ने तैयार की मूर्ति, 771 कैदियों ने रखा उपवास
छत्तीसगढ़ में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. रायपुर के केंद्रीय जेल में कैदियों ने नवरात्रि का उपवास रखा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2025 at 6:43 PM IST
रायपुर: शक्ति की आराधना का महापर्व दुर्गा पूजा छत्तीसगढ़ में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. 22 सितंबर 2025 से शुरू हुए इस पर्व का समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा. इस बार 9 से ज्यादा दिनों तक नवरात्र का पर्व मनायाा जा रहा है. रायपुर के केंद्रीय जेल भी मां दुर्गा की आराधना से अछूता नहीं है. यहां के 722 बंदी नौ दिनों का नवरात्रि का उपवास रखकर प्रतिदिन मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा आराधना कर रहे हैं.
केंद्रीय जेल का महौल हुआ भक्तिमय: रायपुर सेंट्रल जेल का माहौल इन दिनों काफी भक्तियम हो गया है. हर वर्ष की तरह इस साल रायपुर सेंट्रल जेल के बंदियों ने तीन दुर्गा प्रतिमा बनाई है. इन दुर्गा मूर्तियों में 2 दुर्गा प्रतिमा पुरुष जेल में स्थापित की गई है, जबकि 1 दुर्गा प्रतिमा महिला जेल में विराजित की गई है. इस अवसर पर जेल में पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है.
ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बंदियों में मानसिक शांति के साथ ही आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं. जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है. नवरात्रि का यह पर्व केंद्रीय जेल रायपुर में आस्था अनुशासन और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम बन गया है- योगेश सिंह क्षत्री, अधीक्षक, रायपुर सेंट्रल जेल
जेल प्रशासन ने पूजा और फलाहार की व्यवस्था की: नवरात्रि के पर्व को लेकर जेल प्रशासन भी कैदियों और बंदियों को मदद दे रहा है. बंदियों की बात करें तो 722 पुरुष बंदी 9 दिनों का उवास कर रहे हैं, जबकि 31 महिला बंदी तीन दिनों का उपवास कर रही हैं. 49 महिला बंदियों ने कुल 9 दिनों का उपवास रखा है. जेल प्रशासन ने इन बंदियों के लिए पूजन सामग्री और उनके फलाहार की व्यवस्था की है. दूध, केला, फली, दाना और गुड़ की व्यवस्था की गई है.
दुर्गा पंडाल को सजाया गया: दुर्गा पूजा के पंडाल को फूलों से सजाया गया है. इसके साथ ही रंगोली और दीपक से पंडालों में विशेष सजावट की गई है. जेल में प्रतिदिन महिला पुरुष कैदी मिलकर नौ दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं.