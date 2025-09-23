ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र : दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, साधक को मिलती है 'तपस्या से सिद्धि'

बीकानेर: देवी की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन यानि मंगलवार को मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा हो रही है. मां ब्रह्मचारिणी तपस्या करने वाली देवी हैं. आज के दिन षोडशोपचार विधि से पूजा करने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि पूजा के सफल होने पर साधक को संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है. मिलती है विजय : मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए साधक को कठोर तपस्या करनी पड़ती है. इस कठोर तपस्या से माता को प्रसन्न करते हुए साधक एक तपस्वी बन जाता है. तपस्वी में होने वाले सभी गुण के अनुरूप बल, सदाचार, संयम, संकल्प, त्याग और धैर्य की वृद्धि होती है. पूजा से मंत्र सिद्धि करते हुए साधक खुद पर विजय पाने में सफल होता है और लोभ, क्रोध, वासना, अहंकार पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है. पढ़ें : 23 सितंबर 2025 का पंचांग: नवरात्रि के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, होगा लाभ तपस्या से देवी प्रसन्न : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि भगवती देवी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा और अवतार लेने के पीछे भी अपनी वजह है. उन्होंने बताया कि नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है. मां ब्रह्मचारिणी की पूजा तपस्या करते हुए करनी चाहिए. ऐसा करने से ही साधक तपस्वी बनता है.