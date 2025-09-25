ETV Bharat / state

स्वयंभू चामुंडा माता मंदिर: चेहरे के भाव और नेत्रों से देती हैं भविष्य के संकेत, रविवार को होती है विशेष पूजा

भक्तों की मन्नतें और अर्पण की परंपरा : पुजारी ऐश्वर्य बताते हैं कि यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी-अपनी मनोकामनाओं के अनुसार अर्पण करते हैं. कोई छत्र चढ़ाता है, तो कोई कृत्रिम नेत्र. मान्यता है कि माता भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं और रोग-शोक से मुक्ति दिलाती हैं. विशेष बात यह है कि मंदिर में दर्शन करने वालों में ग्रामीण ही नहीं, बल्कि शहरों से आने वाले लोग भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं. दिल्ली और हरियाणा से हर रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.

पांचवीं पीढ़ी के पुजारी ऐश्वर्य लवानिया बताते हैं कि मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन है. उनके पूर्वजों ने बताया कि माता की मूर्ति भूमि से स्वयं प्रकट हुई थी. उस समय ग्रामीणों को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और मंदिर निर्माण का आह्वान किया. स्वप्न के बाद ग्रामीणों ने यहां छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा-अर्चना शुरू की. धीरे-धीरे इस स्थान की महिमा बढ़ती गई और आज यह मंदिर आस-पास के क्षेत्रों में आस्था का प्रमुख केंद्र है.

डीग: जिले के कुम्हेर, पैंघोर गांव में स्थित चामुंडा माता का मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि रहस्यमयी अनुभूतियों के कारण दूर-दूर तक विख्यात है. मान्यता है कि माता की मूर्ति स्वयंभू है और उनके चेहरे के बदलते भाव व नेत्रों की पुतलियां भविष्य की दिशा का संकेत देती हैं. यही कारण है कि यह मंदिर न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है. रविवार को होने वाली विशेष पूजा, दशहरे पर पशुपालकों की विशेष परंपरा और भरतपुर के पूर्व राजपरिवार का मंदिर से जुड़ाव इसे और भी विशेष बना देता है.

चेहरे के बदलते भाव और नेत्रों से भविष्यवाणी : पुजारी ऐश्वर्य ने बताया कि चामुंडा माता मंदिर की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी विशेषता माता के बदलते हुए भाव हैं. माता का चेहरा हमेशा एक जैसा नहीं रहता. कभी मुस्कुराते हुए प्रतीत होता है. कभी गंभीर भाव में नजर आता है तो कभी उदासी झलकती है. पुजारी ऐश्वर्य और श्रद्धालु हेमंत फौजदार मानते हैं कि यह बदलाव आने वाले समय का संकेत देते हैं. जब कोई संकट या बुरा वक्त आने वाला हो तो माता की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और चेहरा उदास दिखता है. जब अच्छा समय आने वाला होता है तो माता का मुखड़ा प्रसन्न दिखाई देता है. भक्त इसे भविष्य का संकेत मानकर अपने जीवन की दिशा तय करते हैं.

पूजा करते पुजारी (ETV Bharat Deeg)

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था : श्रद्धालु हेमंत फौजदार बताते हैं कि वे पिछले 25 सालों से मंदिर में नियमित रूप से पूजा-अर्चना कर रहे हैं. उनका विश्वास है कि मां चामुंडा हर मनोकामना पूरी करती हैं और भक्तों का हर संकट दूर करती हैं. यही कारण है कि दूर-दराज से आने वाले लोग यहां पहुंच कर अपनी आस्था प्रकट करते हैं.

दूर-दूर तक फैली आस्था (ETV Bharat Deeg)

रविवार की विशेष पूजा : हर रविवार मंदिर में विशेष पूजा होती है. मान्यता है कि इस दिन माता की आराधना करने से सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं. श्रृद्धालु हेमंत ने बताया कि पशुपालक भी अपने मवेशियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं. दशहरे के मौके पर खरीदे गए पालतू पशुओं को भी यहां लाकर माता को समर्पित किया जाता है. उनके नाम से मंदिर में भेंट (पैसा, अनाज या अन्य सामग्री) अर्पित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

चामुंडा माता मंदिर (ETV Bharat Deeg)

चामुंडा माता मंदिर न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र है. यहां समय-समय पर भजन संध्या, धार्मिक अनुष्ठान और सामूहिक भोज का आयोजन होता है. आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु इन आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इससे आपसी एकजुटता और भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है. नवरात्रि और दशहरे के मौके पर मंदिर परिसर में विशेष आयोजन होते हैं. इन दिनों में यहां विशाल भंडारे, अखंड ज्योति और भक्तिमय वातावरण का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंच कर माता की आराधना करते हैं.