शारदीय नवरात्रि : मां कात्यायनी हर सूनी झोली भरती हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं श्रद्धालु

मां कात्यायनी मंदिर ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 7:09 AM IST 3 Min Read