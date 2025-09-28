ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि : मां कात्यायनी हर सूनी झोली भरती हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं श्रद्धालु

नवरात्रि के छठे दिन पढ़िए भरतपुर के कात्यायनी माता के मंदिर के बारे में...

मां कात्यायनी मंदिर
मां कात्यायनी मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 7:09 AM IST

3 Min Read
भरतपुर : आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम है भरतपुर का प्राचीन मां कात्यायनी मंदिर. रियासतकाल में रानी दर्याब कौर की ओर से बनवाया गया यह धाम आज भी श्रद्धालुओं की अटूट भक्ति का केंद्र है. मान्यता है कि मां कात्यायनी हर सूनी गोद को संतान सुख से भर देती हैं. यही वजह है कि न केवल भरतपुर और आसपास के प्रदेशों से, बल्कि पाकिस्तान तक से भक्त यहां खिंचे चले आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां के चरणों में नतमस्तक होते हैं.

रानी दर्याब कौर की विरासत : महंत मोहन दास बताते हैं कि रियासतकाल में रानी दर्याब कौर ने दर्याब मोहन मंदिर का निर्माण कराया. इसी मंदिर परिसर में उसी समय मां कात्यायनी का मंदिर भी तैयार कराया गया. पूरे जिले में मां कात्यायनी की प्रतिमा केवल इसी मंदिर में है. यही कारण है कि श्रद्धालु दूर-दूर से यहां आते हैं. रानी दर्याब कौर खुद यहां पूजा करने आती थीं और पूर्व राजपरिवार के सदस्य भी यहां पूजा के लिए आते रहे हैं.

भरतपुर का प्राचीन मां कात्यायनी मंदिर, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Bharatpur)

हर मनोकामना पूरी करती हैं मां : महंत मोहनदास ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां कात्यायनी विशेष रूप से उन दंपतियों की झोली भरती हैं, जिनके संतान नहीं होती. जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है. संतान सुख प्राप्त करने वाले भक्त यहां आकर मां का धन्यवाद अर्पित करते हैं. यही इस मंदिर की महिमा है.

पाकिस्तान तक से आते हैं श्रद्धालु : इस मंदिर की प्रसिद्धि सीमाओं से परे है. महंत मोहन दास बताते हैं कि पाकिस्तान से भी भक्त यहां आते हैं. वे मानते हैं कि मां कात्यायनी की कृपा से उनके जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आस्था की यह ताकत राजनीतिक सीमाओं को भी पार कर जाती है. यह बात दर्शाती है कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का जीवंत प्रतीक भी है.

भरतपुर का अद्भुत धाम
भरतपुर का अद्भुत धाम (ETV Bharat Bharatpur)

प्रतिमा का विशेष शृंगार : मंदिर के नियमित दर्शनार्थी लोकेंद्र ने बताया कि वो लगभग 15-20 साल से नियमित रूप से मां कात्यायनी के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं. मां अपनी कृपा से हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं. जो भी सच्चे मन से यहां आता है, उसकी झोली खाली नहीं लौटती. लोकेंद्र जैसे अनगिनत भक्त इस मंदिर की आस्था के साक्षी हैं. नवरात्र के पावन अवसर पर मंदिर का वातावरण अद्वितीय हो जाता है. मां कात्यायनी की प्रतिमा का विशेष शृंगार किया जाता है.

दूर दूर से आते हैं भक्त
दूर-दूर से आते हैं भक्त (ETV Bharat Bharatpur)

पासना का पुण्यफल अन्य दिनों की तुलना में अधिक : नवरात्रि के इस पर्व में श्रृद्धालु दीप जलाकर और आरती में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं. मंदिर में व्रत रखने वाले दंपती संतान सुख की विशेष प्रार्थना करते हैं. भक्तों का मानना है कि नवरात्र में मां कात्यायनी की उपासना का पुण्यफल अन्य दिनों की तुलना में अधिक होता है. इस दौरान मंदिर में धार्मिक आयोजन भी आयोजित किए जाते हैं.

