मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

मैहर में देवी मंदिर के बाहर भक्तों से प्रसाद की अड़ीबाजी. पुलिस ने एक्शन ले बताया लोग क्या करें और क्या नहीं.

Maihar Sharda Devi Temple Prasad
मैहर में प्रसाद की पंचायत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:02 PM IST

5 Min Read
मैहर: मां शारदा देवी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से जबरन प्रसाद खरीदने और अभद्रता करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में गुरुवार को पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद से मंदिर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली. यह परेशानी किसी एक मंदिर की नहीं है, बल्कि पूरे देश के बड़े-बड़े मंदिरों की है.

मंदिर के बाहर प्रसाद के नाम पर अवैध वसूली

ऐसा दृश्य आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप किसी बड़े मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले बड़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है. जैसे ही आप वाहन से उतर कर मंदिर परिसर की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं. रास्ते में दुकान लगाकर बैठे लोग भक्तों को रोककर जबरन प्रसाद लेने के लिए दबाव बनाने लगते है. उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो मारपीट की नौबत तक आ जाती है.

मैहर मंदिर में किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी (ETV Bharat)

जबरन प्रसाद खरीदने के लिए भक्तों पर दबाव

मंदिर परिसर के बाहर बैठे दुकानदारों ने प्रसाद के नाम पर लूट मचा रखी है. दुकानदार दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं से मनमुताबिक पैसे ऐंठते हैं. दुकानों से प्रसाद न लेने पर दुकानदार उनसे अभद्रता करने पर उतारू हो जाते है. ऐसा ही मामला मैहर के मां शारदा मंदिर से सामने आया है. नवरात्रि पर्व के चलते इन दिनों मां शारदा के दर्शन के लिए रोजाना लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. गुरुवार को मां शारदा के दर्शन करने के लिए देवांश द्विवेदी मैहर पहुंचे थे.

maihar admin new prasad rules
मैहर पुलिस ने दोनों दुकानदार आरोपी किए गिरफ्तार (ETV Bharat)

भक्तों से दुकान में बदसलूकी

भक्त देवांश द्विवेदी ने बताया, "मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह करीब 9 बजे मैहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां से ऑटो पकड़कर हम लोग मंदिर की तरफ निकले. मंदिर पहुंचने से पहले ऑटो वाला सीधे हम लोगों को एक दुकान पर ले गया. इसके बाद हम उसे किराया देने लगे तो, ऑटो चालक ने कहा ये मेरी दुकान है. यहीं से प्रसाद ले लो और उसमें ही किराया दे देना."

जबरदस्ती भक्तों से खरीदवाया प्रसाद

पीड़ित भक्त ने कहा, "दुकानदार हम पर जबरन प्रसाद खरीदने के लिए दबाव बनाने लगा, जब हमने दुकान से प्रसाद खरीदने से इनकार किया तो, वह अपने साथियों के साथ हम लोगों का हाथ पकड़कर दुकान के अंदर लेकर गया और प्रसाद खरीदने के लिए मजबूर करने लगा. साथ ही गाली-गलौज करते हुए मारने की धमकी देने लगा. दुकानदार बोला प्रसाद लेना पड़ेगा, क्योंकि मेले में हम लोगों को भी पैसा देना पड़ता है, पैसे कहां से आएंगे. इसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया और मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए"

maihar temple new shop rules
मैहर में प्रसाद की पंचायत (ETV Bharat)

पुलिस ने 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया

मंदिर से दर्शन करने के लौटे पीड़ित भक्त सीधे मां शारदा मंदिर के पास बनी चौकी पर पहुंचे. उन्होंने आवेदन देकर चौकी प्रभारी को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया. पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू की. देर शाम तक आरोपी 2 दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में लेकर दुकान को सील कर दिया है. साथ ही तीसरे आरोपी ऑटो चालक की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है.

अन्य भक्तों ने भी ठगी का लगाया आरोप

जांच के दौरान पता चला कि ऑटो वाला और दुकानदार मिल कर भक्तों को ठगने का काम कर रहे थे. साथ ही वे पहचान छिपा कर मंदिर परिसर में दुकान लगाकर प्रसाद बेच रहे थे. कार्रवाई के वक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, एसडीएम दिव्या पटेल, सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान समेत पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा. वहीं मौके पर मंदिर समिति के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे. दुकान में मौके पर मौजूद अन्य दर्शनार्थियों ने भी इस तरह से परेशान करने और जबरन प्रसाद खरीदने का आरोप लगाया है.

श्रद्धालुओं के लिए सख्त संदेश

अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि "मंदिर परिसर की गरिमा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. श्रद्धालुओं से जबरन प्रसाद या सामग्री खरीदने, अभद्रता करने या गलत तरीके से दुकानदारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी." इस कार्रवाई की खबर फैलते ही मंदिर क्षेत्र और आसपास के लोगों में चर्चा तेज हो गई. श्रद्धालुओं ने प्रशासन के कदम का स्वागत किया और कहा कि अब मंदिर परिसर में बिना डर और दबाव के दर्शन करना और प्रसाद खरीदना आसान होगा.

पुलिस अधीक्षक ने दिया बयान

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि "25 सितंबर को 2 दर्शनार्थियों के साथ दुकानदारों द्वारा अड़ीबाजी और अभद्रता की गई थी. जिसकी शिकायत देवी जी चौकी में की गई थी. जिसके बाद मैहर थाने में मामले की शिकायत दर्ज की गई. घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है."

