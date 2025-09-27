ETV Bharat / state

धमतरी का ऐसा मंदिर जहां घड़ियां, ताले-जंजीर बांधे जाते हैं, पर्चा निकालकर समाधान देने की भी मान्यता

अब जानिए क्या है मान्यता: दरबार में भक्तों को दिव्य शक्ति का अनुभव होता है और उन्हें समस्याओं का समाधान और कृपा मिलती है. पूरा मंदिर प्रांगण हजारों घंटियों, तालों और घड़ियों से सजा है. लाखों की संख्या में लाल कपड़े में बंधे श्रीफल यहां दिखाई देते हैं. इन सबकी अपनी अलग-अलग मान्यता है. जिसे बांधकर समस्याओं का समाधान श्रद्धालु तलासते हैं.

दरबार के बारे में जानिए: धमतरी की धरती पर एक ऐसा धाम है. जहाँ भक्ति, विश्वास के साथ लोग चमत्कार को भी मानते हैं. ये दरबार कुरुद तहसील के जीजामगांव में है. इसे मां मातंगी का दिव्य दरबार कहा जाता है. बताया जाता है कि माता पार्वती के 10 महाविद्याओं में से एक उग्र देवी ही मातंगी माता है. इन्हें तंत्र-मंत्र की देवी भी कहा जाता है.

धमतरी: देशभर में शारदीय नवरात्रि को श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ मना रहे हैं. छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां हजारों की संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं. सब मंदिरों की अपनी अलग मान्यता है. ETV भारत आपको आज ऐसे ही दिव्य दरबार के बारे में बताएगा जहां लोग दीवार घड़ी, जंजीर- ताले लेकर पहुंचते हैं. देखिए ये रिपोर्ट-

घड़ी क्यों बांधते हैं: इस दरबार में लोग अपना बुरा समय बदलने के लिए घड़ी लेकर पहुंचते हैं. कहते हैं कि, यहां घड़ी को बांधने के बाद उनका आने वाला समय बदल जाता है. पढ़ाई, नौकरी से लेकर पारिवारिक परेशानी तक सबका समाधान मिल जाता है.

जंजीर और ताले का महत्व: कई लोग भूत-प्रेत बाधा जैसी बातें मानते हैं, जिसे नेगेटिव एनर्जी भी कहा जाता है इन सबसे छुटकारा पाने के लिए लोग जंजीर और ताले लेकर पहुंचते हैं. कहा जाता है कि, मंदिर में इसे बांधने पर वो बाधा भी यहीं बंध जाती है. ताले के साथ बंध जाने के बाद बाधा वहीं मंदिर में रह जाती है. हालांकि ये सब अपनी-अपनी विश्वास की बात है.

दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु: यहाँ आकर हर कोई अपनी समस्या का समाधान पाता है, छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि मुंबई समेत भारत और कुछ तो विदेश से भी श्रद्धालु यहां आते हैं. महाराष्ट्र से आई एक श्रद्धालु ने कहा कि, महाराज पर हमारा विश्वास है, पति की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन होना था डॉक्टर ने करीब 40 लाख की मांग की, साथ ही कहा कि, बचने की भी गारंटी नहीं है. इसके बाद हमने महाराज से बात की और उन्होंने निशुल्क समाधान बता दिया.

मैं मुंबई से आई हूं, स्पाइन की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स से इलाज कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ, सर्च कर रही थी तो यहां का पता चला. मुझे यहां आकर बहुत फायदा हुआ है- चिंकी जोशी, श्रद्धालु, मुम्बई

पर्चा बनाते हैं महाराज: घड़ी, ताले और घंटी के अलावा इस मंदिर की एक और खासियत है यहां, बागेश्वर बाबा की तरह पर्चा निकाला जाता है. श्रद्धालु कहते हैं कि, यहां महाराज पर्चा निकाल कर कई पीढ़ियों तक की बातें बता देते हैं. इसके अलावा उनकी समस्याओं का समाधान भी वे बता देते हैं.

ETV भारत कुछ दावों की पुष्टि नहीं करता लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास भी अपनी जगह सही हो सकती है, और हजारों घंटियों, तालों और घड़ियों से सजा मंदिर प्रांगण, श्रद्धालुओं की अटूट विश्वास का प्रमाण ही है.