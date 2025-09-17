22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू, इस बार 10 दिनों की होगी नवरात्रि, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा
22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. इस बार नवरात्रि 9 के बजाय 10 दिनों की होगी.
Published : September 17, 2025 at 6:31 PM IST
जींद: शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो एक अक्टूबर तक चलेगा. इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास होगी. क्योंकि यह नौ दिनों के बजाए 10 दिनों का होगा. इस तरह का ये संयोग लगभग नौ वर्षों के बाद बन रहा है. इससे पहले साल 2016 में नवरात्रि 10 दिनों की थी.
तिथियों में बढ़ोतरी शुभ मानी जाती है
शास्त्रों के अनुसार जब नवरात्रि की तिथियों में बढ़ोतरी होती है, तब इसे बहुत ही शुभ माना जाता है. नवरात्रि पर देवी शक्ति के नौ अलग-अलग रूपों की पूजा-आराधना करने का खास महत्व होता है. नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ विधि-विधान से माता दुर्गा की पूजा का पर्व शुरू हो जाता है.
इस बार नवरात्रि 10 दिन की
बुधवार को महाराजा अग्रसेन मंदिर पुजारी अशोक शर्मा ने बताया कि नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होगी, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र योग के संयोग में होगी, जिसे बहुत ही शुभ और अच्छा संयोग माना जाता है. इस योग में मां दुर्गा की पूजा उपासना करने से पूजा के विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस वर्ष शारदीय नवरात्रि पर तिथि के बढ़ने के कारण नवरात्रि नौ दिनों के बजाय 10 दिनों तक चलेगी.
शारदीय नवरात्र पर्व की शुरूआत हर वर्ष अश्विन प्रतिपदा तिथि से होकर दुर्गा नवमी तक चलती है, लेकिन इस वर्ष शारदीय नवरात्रि के दौरान तृतीया तिथि 24 और 25 दोनों ही दिन रहेगी. जिससे नवरात्रि के एक दिन में बढ़ोतरी हो जाएगी.
हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा
नवरात्रि पर तिथियों में बढ़ोतरी को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ जब-जब तिथियों का क्षय होता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है. उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर वर्ष माता दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन अलग-अलग वाहनों से होता है. इस बार शारदीय नवरात्र पर माता रानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वीलोक में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगी.
हाथी पर सवार होकर आना मंगलकारी
माता का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है. यह सुख-समृद्धि, उन्नति, वैभव, संपन्नता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है. शास्त्रों के अनुसार, नवरात्रि पर माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है. माता के वाहन का चुनाव नवरात्रि के पहले दिन पड़ने वाले वार पर निर्भर करता है.
घोड़े पर बैठकर आना मतलब सत्ता परिवर्तन
जब नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार के दिन से होती है, तब मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है. इसी प्रकार शनिवार या मंगलवार नवरात्रि प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है. मां दुर्गा का घोड़े पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक है. यह सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल व विपक्ष के लिए शुभ स्थिति बनाता है.
पालकी पर बैठकर कब आती है मां दुर्गा ?
गुरुवार या शुक्रवार के दिन नवरात्र प्रारंभ हो तो देवी पालकी में बैठ कर आती है. यह अशुभ होता है. इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो तो देवी दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है.
