शारदीय नवरात्र 2025; काशी में बन रही मां दुर्गा की अद्भुत प्रतिमा, साड़ी आभूषण अस्त्र-शस्त्र में धूप का इस्तेमाल

वाराणसी के मूर्ति कारीगर शीतल चौरसिया और उनके सहयोगी छह महीने से कर रहे प्रतिमाओं का शृंगार.

वाराणसी में धूप से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा.
वाराणसी में धूप से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
वाराणसी : काशी में बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. काशी के लगभग हर क्षेत्र में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पंडाल बनाए जाते हैं. हर साल दुर्गा पूजा समितियां कुछ स्पेशल करती हैं. इसी क्रम में इस साल वाराणसी में पहली बार धूप से माता दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कार्तिक, महिषासुर की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं. दिलचस्प यह है कि मां के शृंगार में भी धूप का इस्तेमाल किया जा रहा है. कारीगर बीते 6 महीने से प्रतिमाएं तैयार करने में जुटे हैं.

काशी में शारदीय नवरात्र की तैयारियों पर ईटीवी भारत की खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

वाराणसी खोजवा निवासी मूर्ति कारीगर शीतल चौरसिया बताते हैं कि वाराणसी में पहली बार धूपम् से मां दुर्गा की 10 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है. धूपम् से ही मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, भगवान गणेश, कार्तिक एवं महिषासुर बनाएं जा रहे है. मां का शृंगार, आभूषण एवं साड़ी भी धूपम् से बनेगी. यह प्रतिमा वाराणसी के केदारघाटी स्थित केदार केदार स्पोर्टिंग क्लब की ओर से बनवाई जा रही है. इसमें करीब 200 किलोग्राम धूप का प्रयोग हो चुका है. इसे बनाने में 7 से 8 कारीगर लगे हुए हैं, जो बीते डेढ़ महीने से कार्य कर रहे हैं.

काशी में नवरात्र की तैयारी.
काशी में नवरात्र की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)


शीतल चौरसिया का कहना है कि वे वाराणसी के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों के लिए लगभग 12 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं. हर वर्ष अलग अंदाज में प्रतिमाएं बनाने का आर्डर मिलता है. इस वर्ष धूपम् से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने पर काम चल रहा है. खास बात है कि ऐसी प्रतिमाएं इको फ्रेंडली होती हैं. इसके पहले तिल, पंचमेवा, पास्ता, चाउमिन, हवन सामग्री, बालू, तेज पत्ते आदि सामग्री से प्रतिमाएं बनाई हैं.

