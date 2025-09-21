ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र इस बार 10 दिन, शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और दुर्गा सप्तशती के पाठ से मिलेगा विशेष फल

नवरात्र में कब करें कलश स्थापना, किन नियमों का रखें ध्यान, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

कलश स्थापना का श्रेष्ठ समय: देवी पुराण के अनुसार प्रातःकाल द्विस्वभाव लग्न और शुभ चौघड़िया में कलश स्थापना करना सर्वोत्तम माना गया है. ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि इस बार द्विस्वभाव लग्न यानी कन्या लग्न सुबह 6:19 से 7:49 तक रहेगा. इसके बाद शुभ चौघड़िया 9:19 से 10:49 तक मिलेगा. साथ ही अभिजीत का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 11:55 से 12:46 तक रहेगा. इस समय में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ माना गया है.

जयपुर: शारदीय नवरात्र में इस बार विशेष संयोग बन रहा है. ये विशेष संयोग है 9 दिन के बजाय 10 दिन नवरात्र होने का, जो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगा. मान्यता है कि यदि 10 दिनों तक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाए, तो भक्तों को मां भगवती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसमें भी कलश स्थापना के मुहूर्त और दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व रहता है.

पंचमं स्कन्दमाता षष्ठं कात्यायनीति च।

सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्।।

नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।।

यानी नवरात्र में प्रतिदिन माता दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है. मां दुर्गा ही पराक्रम, मान-सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संतान, सुख और स्वास्थ्य की दात्री हैं. वह भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधि भी प्रदान करती हैं.

पढ़ें: शारदीय नवरात्र 2025: इस बार 9 की जगह 10 दिन के होंगे नवरात्र, तिथि बढ़ना शुभ संकेत

दुर्गा सप्तशती पाठ का महत्व: नवदुर्गा की पूजा-अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधान दुर्गा सप्तशती माना गया है. इसमें 700 श्लोक और 13 अध्याय हैं, जिनमें संतों की तपस्या, भगवती के प्राकट्य और असुर-वध की कथाएं वर्णित हैं. मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है. इसके लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठकर, गाय के घी का दीपक प्रज्ज्वलित कर पाठ करना चाहिए. सप्तशती में प्रथम, चतुर्थ और दशम अध्याय पर विश्राम दिए गए हैं. विधान के अनुसार विश्राम लेकर पाठ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है.

पढ़ें: पिछली बार अधिक मास का रहा प्रभाव, इस बार हर त्योहार आएंगे इतने दिन पहले

व्रत और उपवास की परंपरा: ज्योतिषाचार्य योगेश पारीक ने बताया कि सनातन धर्म में व्रत और उपासना का महत्व है. व्रत का अर्थ है-नियम और संयम से रहना. इसमें इंद्रियों को नियंत्रित रखना, किसी से ईर्ष्या या निंदा न करना शामिल है. जबकि उपवास का वास्तविक अर्थ है-भगवती के समीप बैठकर उनकी आराधना करना, लेकिन आज इसे भूखे रहने तक सीमित कर दिया गया है.

नवरात्र में आहार का नियम: नवरात्र व्रत के दौरान सात्विक आहार का विधान है. एक समय भोजन करना, फलाहार या अल्पाहार करना श्रेष्ठ माना गया है. भोजन ऐसा हो जो तामसिक प्रवृत्ति से मुक्त और आसानी से पचने वाला हो. इस अवधि में झूठ न बोलने और आहार-विहार को संयमित रखने से मन और इंद्रियां भगवती की भक्ति के अनुरूप ढलती हैं.