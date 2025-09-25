ETV Bharat / state

कानपुर में माता का ऐसा मंदिर जहां दूर होते हैं आंखों के रोग; पिंडी से निकलता है चमत्कारी जल, भक्त जलाते हैं दीप

मां कुष्मांडा देवी का मंदिर ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 25, 2025 at 8:35 PM IST

कानपुर : यूपी में भी नवरात्र का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है. नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है. भगवती पुराण के अनुसार उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी. इसी कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा. इस दिन श्रद्धालु मां कुष्मांडा की आराधना कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं. यही वजह है कि कानपुर के घाटमपुर कस्बे में स्थित मां कुष्मांडा देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. यह मंदिर सिर्फ कानपुर या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मां कुष्मांडा का इकलौता शक्तिपीठ माना जाता है. भक्त यहां सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारियों से मुक्ति पाने की उम्मीद के लिए भी दूर-दूर से आते हैं. माता के दरबार में भक्तों का सैलाब (Video Credit; ETV Bharat) पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं मां : माता कुष्मांडा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई देवी मां की प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि वह एक पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पिंडी से हमेशा जल निकलता रहता है. यह जल इतना चमात्कारिक माना जाता है कि लोग इसे आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं. मान्यता है कि इस जल को आंखों पर लगाने से हर तरह के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं. यह आलौकिक धाम भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है.