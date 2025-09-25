ETV Bharat / state

कानपुर में माता का ऐसा मंदिर जहां दूर होते हैं आंखों के रोग; पिंडी से निकलता है चमत्कारी जल, भक्त जलाते हैं दीप

मां कुष्मांडा देवी के मंदिर से निकलते जल को आंखों में लगाने से ठीक होते हैं नेत्र रोग, भक्तों की जुटती है भीड़.

मां कुष्मांडा देवी का मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : September 25, 2025 at 8:35 PM IST

कानपुर : यूपी में भी नवरात्र का पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है. नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है. भगवती पुराण के अनुसार उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी. इसी कारण उनका नाम कुष्मांडा पड़ा. इस दिन श्रद्धालु मां कुष्मांडा की आराधना कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं. यही वजह है कि कानपुर के घाटमपुर कस्बे में स्थित मां कुष्मांडा देवी का मंदिर भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. यह मंदिर सिर्फ कानपुर या उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मां कुष्मांडा का इकलौता शक्तिपीठ माना जाता है. भक्त यहां सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि बीमारियों से मुक्ति पाने की उम्मीद के लिए भी दूर-दूर से आते हैं.

माता के दरबार में भक्तों का सैलाब (Video Credit; ETV Bharat)

पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं मां : माता कुष्मांडा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां कोई देवी मां की प्रतिमा स्थापित नहीं है, बल्कि वह एक पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पिंडी से हमेशा जल निकलता रहता है. यह जल इतना चमात्कारिक माना जाता है कि लोग इसे आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं. मान्यता है कि इस जल को आंखों पर लगाने से हर तरह के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं. यह आलौकिक धाम भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका है.

दीपदान से जगमगाता है मंदिर : नवरात्र के दौरान माता के मंदिर में शाम का नजारा दिव्य और भव्य होता है. इस दौरान भक्त हजारों की संख्या में दीपक जलाकर दीपदान करते हैं. इससे पूरा मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठता है. दीपों की रोशनी और मां की आरती के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है. श्रद्धालुओं का कहना है कि दीपदान करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि आती है और सभी तरह की नकारात्मकता दूर हो जाती है. यह परंपरा सालों से चली आ रही है.

नवरात्र में उमड़ता है भक्तों का सैलाब : नवरात्र में यह मंदिर सिर्फ कानपुर के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि आस-पास के जिलों और दूसरे राज्यों से आए भक्तों के लिए भी आस्था का एक बड़ा केंद्र है. यहां आने वाले भक्त माता को चुनरी, नारियल और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं. भक्त यहां माता का दर्शन करने के बाद विश्वास के साथ लौटते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मां कुष्मांडा उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी. यह शक्तिपीठ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक चमत्कारी धाम है. यह पिंडी से जल निकलने की अनोखी मान्यता, आंखों के रोगों से मुक्ति के विश्वास और भव्य दीपदान की परंपरा के कारण बहुत खास है.

