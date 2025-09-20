शारदीय नवरात्रि 2025: हाथी पर सवार होकर आ रही है मां देवी, जानिए अलग-अलग सवारी का महत्व
नवरात्र में देवी के 9 स्वरूप की होगी पूजा, जानिए अलग-अलग स्वरूप का महत्व
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 7:18 PM IST
रायपुर. भक्ति और शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि इस बार 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा. यह नवरात्रि कुल 10 दिनों की होगी. इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी. खास बात यह है कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे शुभ संकेत माना जाता है. शहर के सभी देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है.
मां दुर्गा के 9 रूपों की होती है पूजा: ज्योतिष और वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी के अनुसार, नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है. हर दिन एक विशेष स्वरूप की आराधना का महत्व है. पंडित त्रिपाठी ने बताया कि मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है.
जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो सत्य के रूप में खुद की उपासना करते हैं. परमात्मा हमारे भीतर ही है. नवरात्रि में देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा भी आत्मशक्ति की ही उपासना है- पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी
नवदुर्गा के 9 रूप और उनका महत्व
- शैलपुत्री – हिमालय की बेटी, शक्ति का पहला रूप
- ब्रह्मचारिणी – कठोर तप करने वाली देवी
- चंद्रघंटा – सौंदर्य और साहस की प्रतीक
- कुष्मांडा – सृष्टि की रचनाकार
- स्कंदमाता – भगवान कार्तिकेय की माता
- कात्यायनी – तकदीर लिखने वाली मां
- कालरात्रि – बुराइयों का नाश करने वाली
- महागौरी – तपस्या से गौर वर्ण प्राप्त करने वाली
- सिद्धिदात्री – सिद्धियों को देने वाली देवी
नारी की शक्ति का प्रतीक है नवरात्र: पंडित त्रिपाठी कहते हैं कि नवदुर्गा की पूजा असल में नारी शक्ति की पूजा है. यह पूजा केवल देवी की नहीं, हर उस नारी की है जो मां, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में समाज को संवारती है. हम देवी को मां कहते हैं क्योंकि वही हमें जन्म देती है, पालन करती है और आशीर्वाद देती है
जानिए अलग-अलग सवारी और उसका महत्व
मां दुर्गा की सवारी: नवरात्रि में मां दुर्गा जिस वाहन पर सवार होकर आती हैं, उससे आने वाले वर्ष के भविष्य के बारे में पता चलता है.
- हाथी (गज): अच्छी वर्षा, कृषि में उन्नति और सामाजिक समृद्धि का संकेत है.
- घोड़ा: युद्ध की आशंका या तलवारों का युग बताता है.
- नौका: मनोकामनाओं की पूर्ति और सर्वसिद्धि का प्रतीक है.
- डोली (पालकी): महामारी और भय का संकेत हो सकती है.