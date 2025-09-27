ETV Bharat / state

एक क्लिक में दूर करें कंफ्यूजन, जानें कब है अष्टमी, नवमी और दशहरा? क्या कहते हैं शास्त्र

इस बार 10 दिन की शारदीय नवरात्रि होने के कारण अष्टमी, नवमी और दशहरा को लेकर लोगों में कंफ्यूजन, जाने सही डेट और शुभ समय.

ASHTAMI NAVAMI DATES 2025
जानें कब है अष्टमी, नवमी और दशहरा? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का बहुत महत्व होता है. इन दोनों दिन माता के भक्त व्रत रखते हैं और कई लोग कन्या पूजन और हवन करते हैं, लेकिन इस बार नवरात्रि 9 दिन की न होकर 10 दिन की पड़ रही हैं. इस कारण लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वह अष्टमी, नवमी और दशहरा किस तिथि को मनाएं? 22 सितंबर से शुरू हुई नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 25 और 26 तारीख यानी 2 दिन पड़ जाने के कारण एक तिथि विलंबित हो गई. जिसके कारण भ्रम की यह स्थिति पैदा हुई है. आइए जानते हैं कि अष्टमी, नवमी और दशहरा कब है?

जानें कब पड़ रही है अष्टमी, नवमी और दशहरा

कैलेंडर के अनुसार अष्टमी तिथि मंगलवार 30 सितंबर, नवमी तिथि 1 अक्टूबर को और दशहरा 2 अक्टूबर को पड़ रहा है. शास्त्रों के विधान के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भले ही तिथि क्षय हो या तिथि एक दिन बढ़ रही हो. उस तिथि को सर्वमान्य माना जाएगा जो उदय काल में आई हो. वरिष्ठ पुरोहित पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक का कहना है कि "शास्त्र का विधान यह है कि जिस दिन तिथि उदय काल में हो उसी दिन उसे मानना चाहिए. इस बार प्रतिपदा से लेकर दशहरा तक चतुर्थी तिथि 2 दिन है. इससे एक तिथि बढ़ गई है.

मलमास के कारण तिथियों में हो जाता है हेरफेर (ETV Bharat)

अष्टमी तिथि 29 सितंबर सोमवार 2 बजे आई है जो मंगलवार को 3 बजे तक रहेगी. उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी. इसलिए सोमवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और मंगलवार को नवमी तिथि का हवन होगा. वहीं दशहरा बुधवार को 3 बजे आया है, लेकिन इसे गुरुवार 2 अक्टूबर को उदय की तिथि से माना जाएगा, इसलिए इसी दिन मनाया जाएगा. अष्टमी की महानिशा पूजा रात में होगी और नवरात्रि का हवन भी तिथि के अनुसार रात में होगा. 2 अक्टूबर गुरुवार को श्रवण नक्षत्र भी सुबह आया है, जिसके कारण दशहरा इस नक्षत्र में मनाया जाएगा."

दिवाली और लक्ष्मी पूजा का है अलग मुहूर्त? जानें 20 या 21 अक्टूबर में क्या है सटीक डेट

छिंदवाड़ा में मां काली का अनोखा पंडाल, नेचुरल चीजों से दिया स्वदेशी लुक

मलमास के कारण तिथियों में हो जाता है हेरफेर

पंडित चंद्र गोपाल बताते हैं कि "हर 3 साल में एक बार मलमास या अधिमास आता है. जिसके कारण तिथि क्षय या तिथि आधिक्य होता है. किसी पक्ष में कोई तिथि 2 दिन तक रहती है, तो कभी-कभी एक ही दिन में 2 तिथियां भी पड़ जाती हैं. इन्हें ही तिथि क्षय या तिथि आधिक्य कहते हैं. जब नक्षत्रों गणना की जाती है तो इन तिथियां में फेर बदल होता है. इस बार भी इसी कारण से चतुर्थी 2 दिन होने के कारण नवरात्रि 10 दिन की हो गई है."

For All Latest Updates

TAGGED:

WHEN NAVAMI 2025DUSSEHRA 2025 DATESHARADIYA NAVRATRI 2025KAB HAI ASHTAMIASHTAMI NAVAMI DATES 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन की अनोखी 32 पुतलियां; सवाल जवाब से मिलती थी मौत, कलेक्टर चढ़ाते हैं शराब

गर्भपात में गर्भवती की सहमति सर्वोपरि; 16 साल की बच्ची देगी बच्चे को जन्म, हाईकोर्ट का फैसला

तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.