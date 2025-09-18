ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि 2025: अश्विन माह की अमावस्या को किया जाता है मां महामाया के सिर का निर्माण

अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में हर साल नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.

SHARADIYA NAVRATRI 2025
शारदीय नवरात्रि 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 1:25 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देश दीपक की रिपोर्ट

सरगुजा: नवरात्रि शक्ति की भक्ति का पर्व है. नवरात्रि के नौ दिनों में भक्त दिव्य धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और देवी की आराधना कर उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं. सरगुजा में भी एक प्रसिद्ध देवी धाम है. अंबिकापुर के नवागढ़ में मां महामाया का मंदिर स्थित है. मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि देश भर से लोग यहां मां का आशीर्वाद पाने आते हैं. ऐसे भी कुछ लोग है जो विदेश से भारत दौरे पर आते हैं तो वो भी यहां दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं.

मां महामाया मंदिर से कई रहस्यमयी इतिहास जुड़े हुए है. ऐसा ही एक रहस्य है माता की प्रतिमा के सिर का निर्माण.

हर साल मां महामाया का बनाया जाता है मस्तिष्क: मंदिर के पुजारी पंडित धर्म दत्त अपने पूर्वजों से सुनी बातें बताते हैं. उनका कहना है "पुराने लोग बताते हैं कि मां का सिर तोड़कर रतनपुर तक ले जा सके. उससे आगे नहीं जा सके. मां के सिर का स्थापना महाराजा रतनसिंह ने रतनपुर में की. लेकिन यहां मां बिना मस्तिष्क के हो गई. मां का स्वरूप होना चाहिए. इसलिए मां के चेहरे का जैसा स्वरूप था वो हर साल अश्विन अमावस्या की रात को बनाया जाता है. राज परिवार के कुम्हार मां के मस्तिष्क को बनाते हैं."

अंबिकापुर का महामाया मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)

इतिहासकार गोविंद शर्मा बताते हैं "मां महामाया साल 1910 से पहले एक चबूतरे में विराजी थीं. उस दौरान मराठा राजा मां का सिर अपने साथ ले गए. वे रतनपुर तक गए, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ सके. जिसके बाद उन्होंने मां का मस्तिष्क वहीं पर छोड़ दिया. लेकिन अंबिकापुर में माता का विग्रह छिन्न मस्तिष्क हो गया. इसके बाद अश्विनी माह की अमावस्या को मां का मस्तिष्क अंबिकापुर राज परिवार के कुम्हार ने बनाया. उसी साल मां के मंदिर का निर्माण हुआ. और माता को गर्भगृह के अंदर विराजित किया गया. कहा जाता है कि पहले दो मूर्तियां थी बड़ी समलाया और छोटी समलाया. छोटी समलाया को शहर के नजदीक स्थापित किया गया. बड़ी समलाया को महामाया कहा जाने लगा. जोड़े में रखी मूर्तियां अकेली थी इसलिए मिर्जापुर के विध्यांचल से माँ विंध्यवासिनी की मूर्तियां दोनों मंदिरों में महामाया और समलाया के बगल में स्थापित की गई है."

मां महामाया के बारे में पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं. इनकी शक्ति अलौकिक और दिव्य है. जिसकी वजह से मां के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं. यहां शीश झुका कर आशीर्वाद मांगने से उसकी काफी उन्नति होती है-नंद किशोर ताम्रकार, श्रद्धालु

सरगुजा की कुल देवी है. सच्चे मन से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है- विवेक तिवारी, श्रद्धालु

हर मंगलवार को हम मां महामाया के मंदिर आते हैं. मां महामाया के बारे में जितना भी बोला जाए कम है- मनोज गुप्ता, श्रद्धालु

नवरात्रि पर महामाया मंदिर में हजारों ज्योतिकलश: महामाया मंदिर के सदस्य उपेंद्र पांडेय बताते हैं कि हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योत जलाई जाती है. हर साल ज्योतिकलश देने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इस साल अब तक 5 हजार लोगों की ज्योतिकलश की पर्ची कट चुकी है. इसकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. स्थानीय लोगों के अलावा पूरे भारत और विदेशों से भी लोग ज्योति कलश देते हैं.

Sharadiya Navratri 2025
अंबिकापुर के नवागढ़ में स्थित मां महामाया का मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)
मां बम्लेश्वरी मंदिर में मेला तैयारी शुरु, जिला प्रशासन की हुई अहम बैठक
शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत
नवरात्रि में दुर्गा पंडालों में मर्यादित गरबा नृत्य, विहिप और बजरंग दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
Last Updated : September 18, 2025 at 1:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

शारदीय नवरात्रि 2025MAHAMAYA AMBIKAPURमां महामायामां महामाया से जुड़ी कहानीSHARADIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.