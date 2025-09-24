डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर नवरात्र पर्व
Navratri festival at the world famous Maa Bamleshwari Devi temple in Dongargarh
September 24, 2025
राजनांदगांव: विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी के धाम डोंगरगढ़ में शारदीय नवरात्र पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है. दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं. भक्तों की संख्या को देखते हुए ट्रस्ट और प्रशासन ने खास तैयारी की है.
क्वांर नवरात्रि को लेकर विशेष व्यवस्था डोंगरगढ़ में की गई है. 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही डोंगरगढ़ में भव्य मेले का आयोजन किया गया है.
मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के कोषाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा इस वर्ष नवरात्रि पर्व में लगभग 7000 ज्योति कलश ऊपर पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी के दरबार में एवं 900 ज्योति कलश नीचे मां बमलेश्वरी माता के दरबार में 61 ज्योति कलश शीतला माता के दरबार में प्रज्वलित किए गए हैं. जिसमें देश के कोने-कोने के भक्तों के साथ-साथ विदेश के अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,नामीबिया जैसे अन्य देशों के भक्त भी अपने ज्योति कलश की स्थापना करवाते हैं. भक्तों का माता के प्रति आस्था देश के साथ-साथ विदेश में भी विराजमान हैं.
डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास: जिले की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में लगभग 1600 फीट ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां बमलेश्वरी माता के बारे में इतिहासकार व मन्दिर के पुजारियों का कहना हैं कि यह मंदिर लगभग 2200 वर्ष पुराना हैं. डोंगरगढ़ शहर पहले कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था. महाराज कामसेन यहां के शासक थे. महाराज कामसेन मां बगला मुखी के बहुत बड़े उपासक थे और अपने तपोबल से मां बगलामुखी को प्रसन्न कर पहाड़ों में विराज मान होने की विनती की. जिसके बाद मां बगलामुखी, मां बमलेश्वरी के स्वरूप में विराजमान हुई.
मां बमलेश्वरी रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर दूर है. जहां ऑटोरिक्शा या पैदल मार्ग से भी पहुंचा जाता है. अपने स्वयं के वाहन से आने वाले दर्शनार्थियों को के लिए भी बहुत सुगम रास्ता है.डोंगरगढ़ पहुंचने का मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है. जिले में डोंगरगढ़ में माता के दो मंदिर है. जहां ऊपर पहाड़ों पर मां बड़ी बमलेश्वरी और नीचे छोटी मां बमलेश्वरी का मंदिर है. ऊपर 1600 फीट ऊंची पहाड़ों पर माता विराजमान है जिनके दर्शन के लिए 1000 सीढ़ी चढ़कर जाना होता है. इसके साथ ही रोप वे की व्यवस्था भी की गई है.