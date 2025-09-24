ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर नवरात्र पर्व

Navratri festival at the world famous Maa Bamleshwari Devi temple in Dongargarh

SHARADIYA NAVRATRI 2025
डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी मंदिर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
राजनांदगांव: विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी के धाम डोंगरगढ़ में शारदीय नवरात्र पर भक्तों की भीड़ पहुंच रही है. दूर दूर से लोग मां के दर्शन करने डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं. भक्तों की संख्या को देखते हुए ट्रस्ट और प्रशासन ने खास तैयारी की है.

क्वांर नवरात्रि को लेकर विशेष व्यवस्था डोंगरगढ़ में की गई है. 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही डोंगरगढ़ में भव्य मेले का आयोजन किया गया है.

मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के कोषाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश मिश्रा ने बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा इस वर्ष नवरात्रि पर्व में लगभग 7000 ज्योति कलश ऊपर पहाड़ों में विराजमान मां बमलेश्वरी के दरबार में एवं 900 ज्योति कलश नीचे मां बमलेश्वरी माता के दरबार में 61 ज्योति कलश शीतला माता के दरबार में प्रज्वलित किए गए हैं. जिसमें देश के कोने-कोने के भक्तों के साथ-साथ विदेश के अमेरिका,ऑस्ट्रेलिया,नामीबिया जैसे अन्य देशों के भक्त भी अपने ज्योति कलश की स्थापना करवाते हैं. भक्तों का माता के प्रति आस्था देश के साथ-साथ विदेश में भी विराजमान हैं.

Bamleshwari Devi
विश्व प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी का धाम डोंगरगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी मंदिर का इतिहास: जिले की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में लगभग 1600 फीट ऊंची पहाड़ी में विराजमान मां बमलेश्वरी माता के बारे में इतिहासकार व मन्दिर के पुजारियों का कहना हैं कि यह मंदिर लगभग 2200 वर्ष पुराना हैं. डोंगरगढ़ शहर पहले कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था. महाराज कामसेन यहां के शासक थे. महाराज कामसेन मां बगला मुखी के बहुत बड़े उपासक थे और अपने तपोबल से मां बगलामुखी को प्रसन्न कर पहाड़ों में विराज मान होने की विनती की. जिसके बाद मां बगलामुखी, मां बमलेश्वरी के स्वरूप में विराजमान हुई.

Bamleshwari Devi
मां बमलेश्वरी देवी (ETV Bharat Chhattisgarh)

मां बमलेश्वरी रेलवे स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर दूर है. जहां ऑटोरिक्शा या पैदल मार्ग से भी पहुंचा जाता है. अपने स्वयं के वाहन से आने वाले दर्शनार्थियों को के लिए भी बहुत सुगम रास्ता है.डोंगरगढ़ पहुंचने का मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है. जिले में डोंगरगढ़ में माता के दो मंदिर है. जहां ऊपर पहाड़ों पर मां बड़ी बमलेश्वरी और नीचे छोटी मां बमलेश्वरी का मंदिर है. ऊपर 1600 फीट ऊंची पहाड़ों पर माता विराजमान है जिनके दर्शन के लिए 1000 सीढ़ी चढ़कर जाना होता है. इसके साथ ही रोप वे की व्यवस्था भी की गई है.

देवी के तीसरे स्वरुप मां चंद्रघंटा की पूजा, शक्ति और शांति का मिलता है आशीर्वाद
डोंगरगढ़ जाने वाले पदयात्रियों के लिए पहल, सेवा पंडालों में भक्तों के लिए विशेष सुविधा
मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, कोई लेटकर तो कोई घुटनों के बल पहुंचा माता के धाम

ETV Bharat Logo

