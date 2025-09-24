ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर नवरात्र पर्व

डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी मंदिर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 24, 2025 at 8:47 PM IST 3 Min Read