शारदीय नवरात्र आज से, आमेर शिला माता मंदिर में सुबह 6:25 बजे होगी घट स्थापना

आज से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे. घट स्थापना सुबह 6:25 बजे होगी. आमेर महल में विशेष सुरक्षा इंतजाम रहेंगे.

आमेर शिला माता मंदिर
आमेर शिला माता मंदिर (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 22, 2025 at 6:01 AM IST

जयपुर: शारदीय नवरात्र आज से शुरू होने जा रहे हैं. इस पावन अवसर पर आमेर के ऐतिहासिक शिला माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और घट स्थापना की जाएगी. सुबह 6:25 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच घट स्थापना होगी और इसके बाद मंदिर के पट सुबह 7:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. सुबह से ही भक्तों का मंदिर में जुटना शुरू हो जाएगा और माता रानी के जयकारों से पूरा आमेर गूंज उठेगा.

पूजा और दर्शनों की व्यवस्था: नवरात्रों के दौरान मंदिर में प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा होगी. आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:00 बजे से रात 8:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे. इस दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़भाड़ में कोई परेशानी न हो. मंदिर में रोजाना माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन प्रतिदिन संपन्न होगा.

नौ दिनों में मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा: नवरात्र में हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी. पहले नवरात्र को मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुषमांडा, पांचवें दिन स्कंधमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होगी. इन सभी दिनों में माता रानी की झांकियां सजाई जाएंगी और भक्त आस्था के साथ दर्शन करेंगे.

विशेष श्रृंगार और परंपराएं: शिला माता मंदिर में नवरात्रों के दौरान पूर्व राजपरिवार की परंपरा आज भी निभाई जाती है. प्रतिदिन माता रानी को विशेष पोशाक चढ़ाई जाती है और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. रोजाना बाल भोग सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक और प्रातः आरती 10:00 बजे होगी. संध्या आरती शाम 6:30 बजे होगी, जबकि रात्रि भोग 7:45 से 8:00 बजे तक रहेगा. शयन आरती रात 8:30 बजे होगी.

मेले और विशेष आयोजन: नवरात्र के दौरान मंदिर परिसर में मेले का आयोजन भी होता है. इस बार 28 सितंबर को छठ का मेला भरेगा. 29 सितंबर को रात्रि 10:00 बजे निशा पूजन होगा. 30 सितंबर को अष्टमी पर शाम 4:30 बजे पूर्णाहुति होगी. वहीं, 2 अक्टूबर दशमी के दिन सुबह 10:30 बजे नवरात्र उत्थापन संपन्न किया जाएगा. इन दिनों दूर-दूर से भक्त माता रानी के दरबार में पहुंचकर अपनी-अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करेंगे.

भक्तों की आस्था और भीड़: नवरात्रों में शिला माता मंदिर में हर रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. भक्त हाथों में ध्वज लेकर आते हैं तो कई दंडवत करते हुए माता के दरबार में प्रवेश करते हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं. श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में जयकारों के साथ माता रानी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

आमेर महल और पर्यटन पर असर: नवरात्रों के दौरान आमेर महल प्रशासन ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं. महल अधीक्षक राकेश छोलक ने बताया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त होमगार्ड तैनात किए जाएंगे. पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी. इस अवधि में 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आमेर महल में हाथी सवारी और नाइट टूरिज्म बंद रहेगा. पर्यटकों को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही महल में प्रवेश मिलेगा और टिकट बुकिंग सिंहपोल गेट पर उपलब्ध रहेगी.

