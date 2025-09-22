ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र आज से, आमेर शिला माता मंदिर में सुबह 6:25 बजे होगी घट स्थापना

जयपुर: शारदीय नवरात्र आज से शुरू होने जा रहे हैं. इस पावन अवसर पर आमेर के ऐतिहासिक शिला माता मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना और घट स्थापना की जाएगी. सुबह 6:25 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच घट स्थापना होगी और इसके बाद मंदिर के पट सुबह 7:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. सुबह से ही भक्तों का मंदिर में जुटना शुरू हो जाएगा और माता रानी के जयकारों से पूरा आमेर गूंज उठेगा.

पूजा और दर्शनों की व्यवस्था: नवरात्रों के दौरान मंदिर में प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा होगी. आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 4:00 बजे से रात 8:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे. इस दौरान महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है, ताकि भीड़भाड़ में कोई परेशानी न हो. मंदिर में रोजाना माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन प्रतिदिन संपन्न होगा.

नौ दिनों में मां दुर्गा के स्वरूपों की पूजा: नवरात्र में हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी. पहले नवरात्र को मां शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुषमांडा, पांचवें दिन स्कंधमाता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होगी. इन सभी दिनों में माता रानी की झांकियां सजाई जाएंगी और भक्त आस्था के साथ दर्शन करेंगे.

विशेष श्रृंगार और परंपराएं: शिला माता मंदिर में नवरात्रों के दौरान पूर्व राजपरिवार की परंपरा आज भी निभाई जाती है. प्रतिदिन माता रानी को विशेष पोशाक चढ़ाई जाती है और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. रोजाना बाल भोग सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक और प्रातः आरती 10:00 बजे होगी. संध्या आरती शाम 6:30 बजे होगी, जबकि रात्रि भोग 7:45 से 8:00 बजे तक रहेगा. शयन आरती रात 8:30 बजे होगी.