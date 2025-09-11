ETV Bharat / state

इस बार 10 दिन की नवरात्रा, गज लक्ष्मी योग से व्यापारी वर्ग को मिलेगा लाभ

भरतपुर: शारदीय नवरात्रा इस बार अद्भुत संयोग लेकर आ रहे हैं. तृतीया तिथि बढ़ने से नवरात्रा 9 की बजाय पूरे 10 दिन तक चलेंगे. धर्माचार्यों के अनुसार नवरात्रा का बढ़ना और श्राद्ध पक्ष (कनागत) का घटना दोनों ही शुभ संकेत माने जाते हैं. धार्मिक मान्यताओं में यह संयोग अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना जाता है. खास बात यह है कि इस बार नवरात्रा सोमवार, 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं. वार और तिथि के इस संयोग से मां दुर्गा गज (हाथी) पर सवार होकर पधारेंगी. जब भी देवी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो गज लक्ष्मी योग बनता है, जो विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए समृद्धि और उन्नति का संकेत माना जाता है. पंडित मनु मुद्गल ने बताया कि ग्रह-नक्षत्रों की सामान्य स्थिति भले ही व्यापारियों के लिए उतनी अनुकूल न दिख रही हो, लेकिन गज लक्ष्मी योग के बनने से व्यापारी वर्ग को लाभ होगा और व्यापार में वृद्धि की संभावना है. पंडित मुद्गल ने बताया कि वर्षभर में चार नवरात्र मनाए जाते हैं. चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रा सबसे प्रमुख हैं. आषाढ़ और माघ मास के नवरात्र भी विशेष महत्व रखते हैं. इन सभी नवरात्रों में पूजन-विधान एक समान रहता है. भक्त अपने इष्ट की आराधना कर परिवार के सुख, समृद्धि, आरोग्य और ज्ञान की कामना करते हैं.