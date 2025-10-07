शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्रीजी के सजी चौसर और शतरंज की झांकी, खीर प्रसाद को मिली पलभर की अमृतमयी चांदनी
जयपुर में शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्रीजी का शरद उत्सव मनाया गया.
Published : October 7, 2025 at 7:07 AM IST
जयपुर : शरद पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को मंदिर प्रांगण में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच ठाकुर श्रीजी का शरद उत्सव धूमधाम से मनाया गया. शाम को ठाकुर जी के समक्ष विशेष शरद घाट के साथ शतरंज और चौसर की झांकी सजाई गई. इस अवसर पर भक्तों ने माला, पान और इत्र की विशेष सेवाएं अर्पित की, साथ ही खीर का भोग लगाया गया. इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. साथ ही ठाकुर श्रीजी को शरद पूर्णिमा की सुनहरी गोटे की सफ़ेद पार्चा जामा पोशाक, विशेष अलंकार शृंगार और मुकुट धारण कराया गया.
शरद पूर्णिमा पर सोमवार रात चांदनी की बजाय आकाश से बारिश की बूंदे गिरी. देर रात तक भी चांद की किरणें धरती पर नहीं पहुंची. हालांकि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु भजन-कीर्तन और लक्ष्मी पूजन में लीन रहे. श्रद्धालुओं ने आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के जतन किए. रुक-रुक करके होती बारिश से श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हुई. हालांकि श्रद्धालुओं ने इसे प्रकृति का संयोग मानते हुए पलभर की अमृतमयी किरणों से स्पर्शित उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया.
अमृत वर्षा और चंद्र उपासना का पर्व : सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और फलदायी तिथि माना गया है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व बताया गया है. ज्योतिषाचार्य अमित व्यास ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन आकाश से अमृत की बूंदों की वर्षा होती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी के सबसे निकट होता है. डॉ. व्यास के अनुसार, पूर्णिमा की चांदनी में रखी खीर पर चंद्रमा की औषधीय किरणें पड़ती हैं, जिससे वो अमृत तुल्य हो जाती है. इस खीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है.
भगवान कृष्ण की महारास लीला से जुड़ी पौराणिक मान्यता : डॉ. अमित व्यास ने बताया कि शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की महारास लीला से भी है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने इसी रात वृंदावन की रासभूमि पर गोपियों के साथ महारास रचाया था. इसीलिए इसे रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है.
मां लक्ष्मी की उत्पत्ति और जागरण का महत्व : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां लक्ष्मी का प्राकट्य भी शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से हुआ था. इसलिए ये तिथि धन-समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है. इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति रात्रि में जागरण कर उनकी आराधना करता है, उस पर वे कृपा बरसाती हैं.