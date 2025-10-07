ETV Bharat / state

शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्रीजी के सजी चौसर और शतरंज की झांकी, खीर प्रसाद को मिली पलभर की अमृतमयी चांदनी

शरद पूर्णिमा पर ठाकुर श्रीजी का शरद उत्सव ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

Published : October 7, 2025

जयपुर : शरद पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को मंदिर प्रांगण में श्रद्धा और भक्ति के माहौल के बीच ठाकुर श्रीजी का शरद उत्सव धूमधाम से मनाया गया. शाम को ठाकुर जी के समक्ष विशेष शरद घाट के साथ शतरंज और चौसर की झांकी सजाई गई. इस अवसर पर भक्तों ने माला, पान और इत्र की विशेष सेवाएं अर्पित की, साथ ही खीर का भोग लगाया गया. इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक किया गया. साथ ही ठाकुर श्रीजी को शरद पूर्णिमा की सुनहरी गोटे की सफ़ेद पार्चा जामा पोशाक, विशेष अलंकार शृंगार और मुकुट धारण कराया गया. शरद पूर्णिमा पर सोमवार रात चांदनी की बजाय आकाश से बारिश की बूंदे गिरी. देर रात तक भी चांद की किरणें धरती पर नहीं पहुंची. हालांकि मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु भजन-कीर्तन और लक्ष्मी पूजन में लीन रहे. श्रद्धालुओं ने आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने के जतन किए. रुक-रुक करके होती बारिश से श्रद्धालुओं को खासी परेशानी हुई. हालांकि श्रद्धालुओं ने इसे प्रकृति का संयोग मानते हुए पलभर की अमृतमयी किरणों से स्पर्शित उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया.