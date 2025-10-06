ETV Bharat / state

शरद पूर्णिमा; आज आसमान से अमृत वर्षा, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये हैं उपाय, इन मंत्रों का करें जाप

वाराणसी: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि की विशेष महत्ता है. आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि विशेष है, इस तिथि को शरद पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. धार्मिक व पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के पर्व को कौमुदी उत्सव, कुमार उत्सव, शरदोत्सव, रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा एवं कमला पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. पूर्णिमा में अनोखी चमत्कारी शक्ति निहित है. शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर चंद्रमा की रोशनी में अतिमहीन श्वेत व स्वच्छ वस्त्र से ढंककर रखी जाती है. मान्यता है कि इसका सेवन आरोग्य लाभ देता है. यह भी कि शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी हर घर विचरण करती हैं. आइए जानते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के क्या हैं उपाय, किन मंत्रों का करना चाहिए जाप?

रात्रि जागरण का लाभ: ज्योतिषविद विमल जैन बताते हैं, ज्योतिष गणना के अनुसार सम्पूर्ण वर्ष में आश्विन शुक्लपक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन ही चन्द्रमा षोडश कलाओं से युक्त होता है. षोडश कलायुक्त चन्द्रमा से निकलीं किरणें समस्त रोग व शोक हरने वाली बतलाई गई है. इस दिन चन्द्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहता है. इस रात्रि को दिखाई देने वाला चन्द्रमा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा दिखलाई पड़ता है. ऐसी मान्यता है कि इस रात्रि में जो जागृत रहता है, उसपर मां लक्ष्मी अपनी विशेष कृपा वर्षा करती हैं.

शरद पूर्णिमा की क्या है तिथि: विमल जैन के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर, सोमवार को दिन में 12 बजकर 24 मिनट पर लग रही है, जो कि 7 अक्टूबर मंगलवार को प्रातः 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगी. व्रत की पूर्णिमा 6 अक्टूबर सोमवार को रहेगी, जबकि स्नान-दानादि की पूर्णिमा 7 अक्टूबर, मंगलवार को रहेगी. रेवती नक्षत्र 6 अक्टूबर सोमवार को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 4 बजकर 02 मिनट से 7 अक्टूबर मंगलवार को अर्द्धरात्रि के पश्चात् 1 बजकर 28 मिनट तक रहेगा.

भगवान श्रीकृष्ण ने रचाया था महारास: उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के मुताबिक, भगवान श्रीकृष्ण ने आश्विन शुक्लपक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन यमुना तट पर मुरली वादन करके गोपियों के संग महारास रचाया था. जिसके फलस्वरूप वैष्णवजन इस दिन व्रत उपवास रखते हुए इस उत्सव को मनाते हैं. इस दिन वैष्णवजन खुशियों के साथ हर्ष, उमंग, उल्लास के संग रात्रि जागरण भी करते हैं. इस पूर्णिमा को 'कोजागरी पूर्णिमा' भी कहा जाता है.

माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप: उन्होंने बताया कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं. धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभवलक्ष्मी, ऐश्वर्यलक्ष्मी, सन्तानलक्ष्मी, कमलालक्ष्मी एवं विजयलक्ष्मी. श्री लक्ष्मी की पूजा-अर्चना आदि निशा बेला में की जाती है. इस बार 6 अक्टूबर सोमवार को रात्रि में लक्ष्मीजी की विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की जाएगी. कार्तिक स्नान के गम, व्रत व नियम तथा दीपदान आदि 7 अक्टूबर, मंगलवार से प्रारम्भ हो जाएंगे.