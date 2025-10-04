ETV Bharat / state

शरद पूर्णिमा का व्रत 6 अक्टूबर को, कार्तिक स्नान 7 अक्टूबर से होंगे शुरू

अजमेर: सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व रहा है. शरद पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक माह भी शुरू हो जाता है. इसके साथ ही कार्तिक स्नान शुरू होंगे. इस बार 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है. अधिकांश घरों में खीर बनाई जाती है, जिसको शरद पूर्णिमा के चांद को दिखाते हुए रखा जाता है. माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के चांद से निकलने वाले अमृत से खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं.

पुष्कर के ज्योतिर्विद कैलाश नाथ दाधीच बताते हैं कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी सोमवार को दोपहर में 12 बजकर 24 मिनट से पूर्णिमा का आगमन होगा. अगले दिन 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9 बजकर 18 मिनट तक पूर्णिमा रहेगी. दाधीच ने बताया कि पूर्णिमा का व्रत पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को है. इस दिन रात को ही खीर चंद्रमा को अर्पित की जाएगी. पंडित दाधीच ने बताया कि रात्रि 12 बजे चंद्रमा को भोग लगाने के बाद खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए. पंडित दाधीच ने बताया कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भोग के लिए अर्पित खीर का प्रसाद ग्रहण करने से शारीरिक लाभ मिलता है. इसके अलावा भी श्रद्धा भाव से खीर के लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से असाध्य रोग भी ठीक होने लगते हैं.

7 अक्टूबर से होंगे कार्तिक स्नान शुरू: पंडित दाधीच बताते हैं कि सनातन संस्कृति में कार्तिक माह में स्नान का विशेष महत्व है. महिलाएं सुबह जल्दी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी या तीर्थ के शीतल जल से स्नान करती हैं. सुबह शीतल जल से स्नान करने पर रोग नहीं लगते. वहीं, आध्यात्मिक शक्ति भी मिलती है. उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को सूर्य उदय पूर्णिमा के दौरान ही होगा. ऐसे में सूर्य उदय से ही पंचांग के अनुसार कार्तिक स्नान की शुरुआत होगी. उन्होंने बताया कि तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है. कार्तिक माह में ग्यारस से पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्नान का महत्व सर्वाधिक है. समस्त देवी-देवता और चिरंजीवी भी इन पांच दिनों में पुष्कर रहते हैं और स्नान के लिए सरोवर आते हैं.