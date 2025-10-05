ETV Bharat / state

शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत की करें तैयारी, आसमान से बरसेगा अमृत, ये खास उपाय करने से दूर होंगे रोग-कष्ट

शरद पूर्णिमा ( Etv Bharat )

Published : October 5, 2025

कुरुक्षेत्र: सनातन धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत रूप से सनातन धर्म के लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं. इस समय हिंदू वर्ष का अश्विन महीना चल रहा है और आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. शास्त्रों में इस पूर्णिमा के बारे में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है. इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है. जिसको खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है. तो आईए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और इसका विधि-विधान क्या है. कब है शरद पूर्णिमा: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि "इस समय अश्विन महीना चल रहा है. आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शर्ट पूर्णिमा का आरंभ 6 अक्टूबर को सुबह 11:24 से हो रहा है. जबकि इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:35 पर होगा. इसलिए यह पूर्णिमा 6 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी. इस पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का विशेष महत्व होता है. इस दिन शरद पूर्णिमा के दौरान चंद्रोदय का समय शाम के 5:31 पर होगा". शरद पूर्णिमा का महत्व: पंडित ने बताया कि "शरद पूर्णिमा का सभी पूर्णिया से ज्यादा महत्व होता है. शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होते हैं. उसकी पूरी रोशनी होती है, इसलिए रात के समय हर चीज चंद्रमा की तरह सफेद दिखाई देती है. ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत की बरसात होती है. इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है".