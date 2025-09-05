सोलन का शामती बाईपास रोड पूरी तरह से धंसा, जिलेभर में 34 सड़कें बंद, अब तक 448.78 करोड़ का नुकसान - SOLAN ROAD COLLAPSED
हिमाचल में हो रही बारिश ने सोलन जिले में भी जमकर तबाही मचाई है. एनएच-05 पर भी सफर जोखिमभरा बना हुआ है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:01 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है. सोलन जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते लैंडस्लाइड के कई मामले सामने आ रहे हैं. भारी बारिश के चलते शामती बाईपास रोड पूरी तरह से बंद हो गया है. दरअसल बाईपास के साथ लगते श्योथल गांव के पास सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है. जिसके कारण यहां पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है. वहीं, रोड धंसने की सूचना मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी ने यहां पर पत्थरों से रोड के एक साइड को कवर किया था. मगर बुधवार रात को अचानक रोड पूरी रह से ही धंस गई. जिससे बाईपास के साथ लगते ओड़ना और श्योथल गांव को भी खतरा पैदा हो गया है.
"विभाग को शामती बाईपास में कुछ जगह पर क्रेक होने की सूचना प्राप्त हुई है. टीमें मौके पर भेजी गई हैं. रोड को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य किया जा रहा है. इसके अलावा इस नुकसान को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर भी विभाग कार्य कर रहा है." - रवि कपूर, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी सोलन
जिलेभर में 34 सड़कें बंद
वहीं, नेशनल हाईवे-05 पर भी सफर जोखिम भरा बना हुआ है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में ट्रैफिक को वन लेन पर चलाया हुआ है, क्योंकि बारिश के चलते पहाड़ी से बार-बार लैंडस्लाइड हो रहा है. इसके अलावा जिलेभर में 34 सड़कें बंद हैं. जिनमें से उपमंडल अर्की में 10, उपमंडल सोलन में 6, उपमंडल नालागढ़ में 15 और उपमंडल कसौली में 3 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा जिलेभर में जल शक्ति विभाग की पेयजल आपूर्ति की 43 परियोजना बाधित हैं.
अब तक 448.78 करोड़ का नुकसान
वहीं, सोलन जिले में 20 जून से 4 सितंबर तक 448.78 करोड़ का नुकसान हो चुका है. जिले में मानसून के दौरान 25 लोगों की मौत हुई है. जबकि 103 लोग विभिन्न घटनाओं में घायल हुए हैं. वहीं, 15 पक्के और 22 कच्चे घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. जबकि 60 पक्के और 96 कच्चे घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है. जिले में 139 गौशालाएं ध्वस्त हो गई हैं.