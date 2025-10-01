"सबको मिले सम्मान, तभी संगठन होगा मजबूत", हरियाणा कांग्रेस में नई ताजपोशी पर शमशेर गोगी की 'दहाड़'
हरियाणा कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर पूर्व विधायक गोगी ने कहा कि "हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलने पर संगठन मजबूत होगा."
Published : October 1, 2025 at 11:58 AM IST
करनाल: हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. करनाल जिले के असंध हलके से पूर्व विधायक गोगी ने कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देते हुए कहा कि, "दोनों नेताओं पर अब बड़ी जिम्मेदारी है. संगठन को मजबूत बनाना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए."
"हर कार्यकर्ता को मिले सम्मान": गोगी ने प्रदेशाध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि, "संगठन में पद प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए. पार्टी को उन लोगों से सावधान रहना होगा जो चुनाव के वक्त संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं. सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे लाने से ही पार्टी मजबूत हो सकती है.”
“कांग्रेस बीजेपी से आगे": पूर्व विधायक ने दावा किया कि, "आज भी जनता के बीच कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा मजबूत है. कांग्रेस को जनता में आज भी समर्थन है. हार-जीत की असली वजह हम खुद हैं. अगर संगठन ईमानदारी से चले तो कांग्रेस को हरियाणा में रोकना मुश्किल होगा.”
हुड्डा के बयान पर बोले गोगी: भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाए जाने पर गोगी ने उन्हें सही और अनुभवी विकल्प बताया. साथ ही हुड्डा के बयान "ना टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं" पर चुटकी लेते हुए कहा, “हुड्डा साहब ने खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, मगर राजनीति समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाती है.”
इस दौरान गोगी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि, "नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष की जोड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगी और पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती प्रदान करेगी."
