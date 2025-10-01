ETV Bharat / state

"सबको मिले सम्मान, तभी संगठन होगा मजबूत", हरियाणा कांग्रेस में नई ताजपोशी पर शमशेर गोगी की 'दहाड़'

हरियाणा कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर पूर्व विधायक गोगी ने कहा कि "हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलने पर संगठन मजबूत होगा."

Shamsher Singh Gogi
पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 1, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. करनाल जिले के असंध हलके से पूर्व विधायक गोगी ने कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देते हुए कहा कि, "दोनों नेताओं पर अब बड़ी जिम्मेदारी है. संगठन को मजबूत बनाना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए."

"हर कार्यकर्ता को मिले सम्मान": गोगी ने प्रदेशाध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि, "संगठन में पद प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए. पार्टी को उन लोगों से सावधान रहना होगा जो चुनाव के वक्त संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं. सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे लाने से ही पार्टी मजबूत हो सकती है.”

हरियाणा कांग्रेस में नई ताजपोशी पर बोले गोगी (ETV Bharat)

“कांग्रेस बीजेपी से आगे": पूर्व विधायक ने दावा किया कि, "आज भी जनता के बीच कांग्रेस बीजेपी से कहीं ज्यादा मजबूत है. कांग्रेस को जनता में आज भी समर्थन है. हार-जीत की असली वजह हम खुद हैं. अगर संगठन ईमानदारी से चले तो कांग्रेस को हरियाणा में रोकना मुश्किल होगा.”

हुड्डा के बयान पर बोले गोगी: भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाए जाने पर गोगी ने उन्हें सही और अनुभवी विकल्प बताया. साथ ही हुड्डा के बयान "ना टायर्ड हूं, ना रिटायर्ड हूं" पर चुटकी लेते हुए कहा, “हुड्डा साहब ने खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में कहा था कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा, मगर राजनीति समय और परिस्थितियों के साथ बदल जाती है.”

इस दौरान गोगी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि, "नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष की जोड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगी और पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूती प्रदान करेगी."

ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किए 62 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन, बच्चों के लिए बनेंगे 2000 नए प्ले स्कूल

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAMSHER SINGH GOGI STATEMENTGOGI STATEMENT ON HARYANA CONGRESSCONGRESS INTERNAL POLITICS HARYANAपूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगीHARYANA CONGRESS NEW APPOINTMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.