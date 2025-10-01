ETV Bharat / state

"सबको मिले सम्मान, तभी संगठन होगा मजबूत", हरियाणा कांग्रेस में नई ताजपोशी पर शमशेर गोगी की 'दहाड़'

पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. करनाल जिले के असंध हलके से पूर्व विधायक गोगी ने कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बधाई देते हुए कहा कि, "दोनों नेताओं पर अब बड़ी जिम्मेदारी है. संगठन को मजबूत बनाना उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए." "हर कार्यकर्ता को मिले सम्मान": गोगी ने प्रदेशाध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि, "संगठन में पद प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और हर कार्यकर्ता को सम्मान मिलना चाहिए. पार्टी को उन लोगों से सावधान रहना होगा जो चुनाव के वक्त संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं. सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ताओं को आगे लाने से ही पार्टी मजबूत हो सकती है.” हरियाणा कांग्रेस में नई ताजपोशी पर बोले गोगी (ETV Bharat)