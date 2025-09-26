ETV Bharat / state

बनारस का यह मुस्लिम परिवार 4 पीढ़ियों से तैयार कर रहा दशानन का पुतला, रोज 18 घंटे करते काम

बीएलडब्ल्यू परिसर में पूर्वांचल का सबसे बड़े रावण दहन की तैयारी तेज, बड़ी संख्या में आते है लोग.

शमशाद परिवार चार पीढ़ियों से तैयार कर रहा दशानन
शमशाद परिवार चार पीढ़ियों से तैयार कर रहा दशानन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 1:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: बनारस के बीएलडब्ल्यू परिसर में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण दहन होता है. यहां पर हजारों की संख्या में लोग दशहरे का त्यौहार मनाते हैं. इस मेले में लगाए जाने वाले दशानन को बनारस के शमशाद खान का मुस्लिम परिवार बीते चार पीढ़ियों से तैयार कर रहा है.

चौथी पीढ़ी से बनाया जा रही है पुतला: बता दें कि शमशाद बनारस के मंडुवाडीह इलाके के रहने वाले हैं. उनके नाना ने लगभग सवा सौ साल पहले पहली बार दशानन के परिवार की पुतले को बनाया था. इसके बाद उनकी पीढ़ियां रावण के अलग-अलग पुतले को बनाने में लग गई. यह उनकी चौथी पीढ़ी है जो वर्तमान में रावण के पुतले को तैयार कर रही है. शमशाद कहते हैं कि दशहरे का त्योहार उनके लिए भी बहुत खास होता है. पूरे साल वो इन दो महीना का इंतजार करते हैं.



अब 70 फीट का पुतला बनाया जा रहा है: उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बीएलडब्ल्यू में जलने वाले रावण के पुतले को बनाने की शुरुआत की थी. सबसे पहले 25 फीट के रावण के पुतले को बनाने से की थी. उसके बाद 40 फीट का 60 फीट और अब 70 फीट का रावण पुतला बनाया जा रहा है. इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकरण के भी पुतले को तैयार किया जा रहा है.

पुतलों को बनाने में बांस का प्रयोग: उन्होंने बताय कि पुतलों को बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है. यह पूरी तरीके से ईको फ्रेंडली होते हैं. वह कहते हैं कि दो महीने पहले से इसकी तैयारी में कारीगर जुट जाते हैं. लगभग 15 कारीगर हर दिन 16 से 18 घंटे काम करके इस पुतले को बनाते हैं. इन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसे तैयार करने के बाद जो सुखद अनुभूति होती है वह सबसे अलग होती है.


150 बांस पर 18 घंटे की मेहनत: शमशाद ने बताया कि इन पुतलों को तैयार करने में लगभग डेढ़ सौ पीस बा, एक क्विंटल तांत, 40 किलो रस्सी और 200 पीस साड़ी लगती है. इसके साथ ही हर दिन इसमें बड़ी मेहनत लगती है. वह कहते हैं कि उनका पूरा परिवार इस काम में जुटा रहता है. उन्हें सबसे अच्छा तब लगता है जब मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनके पुतले को देखते हैं उसकी सराहना करते हैं.

रामलीला फिल्म में भी बनाया था पुतला: उन्होंने बताया कि बॉलीवुड फिल्म रामलीला में भी उन्होंने दशानन रावण बनाया था, उसके बाद वह 2018 से बनारस में भी दशानन बनाने लगे. इसके पहले वह सिर्फ एक सर वाले रावण के पुतले को बनाते थे. दशानन बनाने के पीछे मंशा यह थी कि अगर हम फिल्म के लिए इस तरीके के रावण के पुतले को बना सकते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्यों नहीं, तभी से मैं दशानन को बनाना शुरू कर दिया. इस रावण को वह सिर्फ प्रेम सद्भाव के लिए बनाते हैं.

दो अक्टूबर को दहन: उन्होंने बताया कि सिंगल फेस के रावण के पुतले को बनाने में 3000 प्रति फुट का खर्च आता है. वहीं, दशानन के पुतले को बनाने में 5000 प्रति फुट का खर्च आता है. लेकिन शमशाद और उनका परिवार सेवा भाव से इसे बनता है. सिर्फ उनके कारीगरों को मजदूरी दी जाती है. बाकी उनकी तरफ से सामाजिक सद्भावना का संदेश देकर के सेवा भाव से दशानन के परिवार को तैयार किया जाता है.

गौरतलब है कि बनारस के बीएलडब्ल्यू परिसर में होने वाला दशहरा का मेला पूर्वांचल के प्रसिद्ध मेलों में से एक है. जहां हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं. यहां पर पूर्वांचल के सबसे बड़े रावण के पुतले का दहन किया जाता है. यहां पर रामलीला का मंचन होता है. उसके बाद दशानन के पुतले का दहन कर दशहरे के त्यौहार को मनाया जाता है. इस बार 2 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: राम नगरी में रावण दहन का अनोखा तरीका, 72 फीट के स्क्रीन पर हुआ डिजिटल दहन

यह भी पढ़ें: WATCH: रामलीला मैदान में इस गलती पर ट्रोलर्स के निशाने पर आईं कंगना, लोग बोले-पहले प्रेक्टिस कर ली होती

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSRAVAN DAHAN 2025VARANASI RAVAN DAHANUP NEWSNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.