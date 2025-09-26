ETV Bharat / state

बनारस का यह मुस्लिम परिवार 4 पीढ़ियों से तैयार कर रहा दशानन का पुतला, रोज 18 घंटे करते काम

वाराणसी: बनारस के बीएलडब्ल्यू परिसर में पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण दहन होता है. यहां पर हजारों की संख्या में लोग दशहरे का त्यौहार मनाते हैं. इस मेले में लगाए जाने वाले दशानन को बनारस के शमशाद खान का मुस्लिम परिवार बीते चार पीढ़ियों से तैयार कर रहा है.



चौथी पीढ़ी से बनाया जा रही है पुतला: बता दें कि शमशाद बनारस के मंडुवाडीह इलाके के रहने वाले हैं. उनके नाना ने लगभग सवा सौ साल पहले पहली बार दशानन के परिवार की पुतले को बनाया था. इसके बाद उनकी पीढ़ियां रावण के अलग-अलग पुतले को बनाने में लग गई. यह उनकी चौथी पीढ़ी है जो वर्तमान में रावण के पुतले को तैयार कर रही है. शमशाद कहते हैं कि दशहरे का त्योहार उनके लिए भी बहुत खास होता है. पूरे साल वो इन दो महीना का इंतजार करते हैं.





अब 70 फीट का पुतला बनाया जा रहा है: उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बीएलडब्ल्यू में जलने वाले रावण के पुतले को बनाने की शुरुआत की थी. सबसे पहले 25 फीट के रावण के पुतले को बनाने से की थी. उसके बाद 40 फीट का 60 फीट और अब 70 फीट का रावण पुतला बनाया जा रहा है. इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकरण के भी पुतले को तैयार किया जा रहा है.



पुतलों को बनाने में बांस का प्रयोग: उन्होंने बताय कि पुतलों को बनाने में बांस का प्रयोग किया जाता है. यह पूरी तरीके से ईको फ्रेंडली होते हैं. वह कहते हैं कि दो महीने पहले से इसकी तैयारी में कारीगर जुट जाते हैं. लगभग 15 कारीगर हर दिन 16 से 18 घंटे काम करके इस पुतले को बनाते हैं. इन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसे तैयार करने के बाद जो सुखद अनुभूति होती है वह सबसे अलग होती है.





150 बांस पर 18 घंटे की मेहनत: शमशाद ने बताया कि इन पुतलों को तैयार करने में लगभग डेढ़ सौ पीस बा, एक क्विंटल तांत, 40 किलो रस्सी और 200 पीस साड़ी लगती है. इसके साथ ही हर दिन इसमें बड़ी मेहनत लगती है. वह कहते हैं कि उनका पूरा परिवार इस काम में जुटा रहता है. उन्हें सबसे अच्छा तब लगता है जब मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उनके पुतले को देखते हैं उसकी सराहना करते हैं.