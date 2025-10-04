ETV Bharat / state

युवक ने 4 बच्चों के साथ उठाया आत्मघाती कदम; गोताखोरों की मदद से यमुना में तलाश करा रही पुलिस

शामली के कैराना इलाके का मामला, घटना से पहले वीडियो बनाकर पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप.

यमुना के किनारे लगी लोगों की भीड़.
यमुना के किनारे लगी लोगों की भीड़. (Photo Credit; Police Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शामली : घर के झगड़े से परेशान होकर एक पिता ने 4 बच्चों के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में सर्च अभियान चला रही है. घटना से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया था. इसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हैं. अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है.

मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खेलकलां का है. एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला सलमान (29) मजदूरी करता है. वह अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा है. 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उसका पत्नी खुशनुमा से लंबे समय से विवाद चल रहा है. उसकी पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती थी. इससे वह परेशान चल रहा था. इसे लेकर घर में आए दिन झगड़े भी होते रहते थे.

तीन दिन पहले भी सलमान और खुशनुमा के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद फिर से खुशनुमा बच्चों और पति को छोड़कर कहीं चली गई. इसके बाद शनिवार की दोपहर को सलमान अपने चार बच्चों महक (12), इनायशा (8), शिफा (4) और आयान (3) के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया.

घटना से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया. इसमें उसने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस गोताखोरों की मदद से यमुना में उनकी तलाश कर रही है. हालांकि अभी तक उनका सुराग नहीं लग सका है. वहीं सलमान की बहन गुलिस्ता ने भी घटना के लिए अपनी भाभी को जिम्मेदार ठहराया है.

एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि सलमान ने शुक्रवार को वीडियो जारी किया था. इसके बाद उसने वीडियो को अपनी बहन को भेजा था. बहन ने परिजनों को इसकी जानकारी दी थी. इसके बाद परिजन उसकी तलाश में जुट गए. नदी में सलमान और उसके बच्चों की तलाश कराई जा रही है. अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है. प्राइवेट गोताखोरों को लगाया गया है.

यह भी पढ़ें : होमगार्ड ने एयरपोर्ट ड्यूटी पर की आत्महत्या; लखनऊ में एयर ट्रैफिक कंट्रोल उपकरणों की सुरक्षा में थे तैनात

यह भी पढ़ें : पति से झगड़े के बाद महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, पुलिस पहुंचने पर सामने आई चौंकाने वाली बात

For All Latest Updates

TAGGED:

SEARCH YAMUNA RIVERHUSBAND WIFE DISPUTEYOUNGMAN JUMPED YAMUNA CHILDRENशामली युवक आत्मघाती कदमSHAMLI YOUNGMAN SUICIDAL MOVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.