ETV Bharat / state

युवक ने 4 बच्चों के साथ उठाया आत्मघाती कदम; गोताखोरों की मदद से यमुना में तलाश करा रही पुलिस

शामली : घर के झगड़े से परेशान होकर एक पिता ने 4 बच्चों के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया. पुलिस की टीम गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में सर्च अभियान चला रही है. घटना से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया था. इसमें उसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. घटना के बाद परिवार के लोग परेशान हैं. अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है.

मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खेलकलां का है. एएसपी संतोष कुमार ने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला सलमान (29) मजदूरी करता है. वह अपने 2 भाइयों में सबसे बड़ा है. 15 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उसका पत्नी खुशनुमा से लंबे समय से विवाद चल रहा है. उसकी पत्नी बिना बताए घर छोड़कर चली जाती थी. इससे वह परेशान चल रहा था. इसे लेकर घर में आए दिन झगड़े भी होते रहते थे.

तीन दिन पहले भी सलमान और खुशनुमा के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद फिर से खुशनुमा बच्चों और पति को छोड़कर कहीं चली गई. इसके बाद शनिवार की दोपहर को सलमान अपने चार बच्चों महक (12), इनायशा (8), शिफा (4) और आयान (3) के साथ आत्मघाती कदम उठा लिया.

घटना से पहले उसने एक वीडियो भी बनाया. इसमें उसने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस गोताखोरों की मदद से यमुना में उनकी तलाश कर रही है. हालांकि अभी तक उनका सुराग नहीं लग सका है. वहीं सलमान की बहन गुलिस्ता ने भी घटना के लिए अपनी भाभी को जिम्मेदार ठहराया है.