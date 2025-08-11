Essay Contest 2025

बार-बार पत्नी के नाम पर कर्ज लेने पर पति को मार डाला, प्रेमी-भाई ने दिया साथ, 9 साल पहले की थी लव मैरिज - MURDER IN KARANA

शामली कैराना कोतवाली क्षेत्र में हुई तीन दिन के भीतर हत्या से हड़कंप. पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025

Updated : August 11, 2025

शामली : कैराना कोतवाली क्षेत्र में 3 दिन के भीतर फिर पति की हत्या का दूसरा सनसनीखेज मामला सामने आया है. पत्नी ने अपने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर हत्या की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया. युवक ने 9 साल पहले बागपत की रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था. इस मामले में पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और भाई के गिरफ्तार किया है. हत्यारोपी पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह पति के बार-बार उसके नाम पर कर्ज लेने की आदत से परेशान थी. इस वजह से उसकी हत्या कर दी.


एसपी शामली रामसेवक गौतम के मुताबिक कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला निवासी असलम ने 9 वर्ष पूर्व बागपत की रहने वाली आसमीन से प्रेम विवाह किया था. इसके बाद से दोनों कांधला में रह रहे थे. बीते रविवार सुबह असलम का खून से लथपथ शव आम की बाग में मिला. जांच में सामने आया कि असलम की पत्नी आसमीन का पिछले छह साल से हारून नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग था. इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अनबन रहती थी.

एसपी शामली के मुताबिक आसमीन ने हारून और अपने भाई इंतजार के साथ मिलकर असलम को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली. योजना के मुताबिक हारून और इंतजार ने असलम को झांसा देकर बुलाया. जहां हत्या के बाद शव टेंपो में डालकर कांधला रोड किनारे आम के बाग में फेंक दिया. घटना में प्रयुक्त टेंपो और आला कत्ल बरामद कर लिया गया है. आसमीन ने पूछताछ में बताया कि वह असलम के कर्ज लेने की आदत से परेशान थी. असलम उसके नाम से ही कर्ज लिया करता था. हत्या में शामिल आसमीन, हारून और इंतजार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

तीन दिन पहले भी हुई थी पति की हत्या
इसके पहले तीन दिन पूर्व कैराना के खुरगान गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति शाहनवाज की हत्या करा दी थी. साले की शादी में जाते समय रास्ते में शहनवाज की हत्या की गई थी.

Last Updated : August 11, 2025

