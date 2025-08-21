करनाल: इंद्री थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब राहगीरों ने गढ़ी बीरबल-उमरपुर रोड किनारे झाड़ियों में एक नाबालिग लड़की का शव देखा. शव की हालत देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि लड़की के सिर पर गहरी चोट थी, एक आंख सूजी हुई थी और दूसरी आधी खुली. उसके नाक और मुंह से खून भी बह रहा था.

शामली की रहने वाली थी मृतका: पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि मृतका की पहचान तस्नुम (नाबालिग) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बावड़ी गांव की रहने वाली थी. घटनास्थल से पुलिस को एक चिट मिली, जिसमें दो मोबाइल नंबर लिखे थे. इसी आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. जानकारी के अनुसार, तस्नुम के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी.

अफेयर बना हत्या की वजह: जांच में पता चला कि तस्नुम का किसी अन्य युवक के साथ अफेयर चल रहा था. जबकि उसका विवाह पहले ही कैराना गांव में हो चुका था. लड़की का भाई इस रिश्ते के खिलाफ था और चाहता था कि वो अपने पति के साथ ही रहे. इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था. डीएसपी राजीव के अनुसार, मंगलवार रात को ही तस्नुम की हत्या कर दी गई और शव को छिपाने के लिए करनाल लाया गया. शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया ताकि कोई सुराग ना मिले.

हत्या से पहले का वीडियो पुलिस के हाथ लगा: जांच में यह भी सामने आया कि घटना से पहले तस्नुम और उसके भाई के बीच झगड़ा हुआ था. इस झगड़े का वीडियो भी पुलिस को मिला है. इसके अलावा, घटना के बाद लड़की का भाई अचानक गायब हो गया था. इन सभी सबूतों को जोड़ते हुए पुलिस का शक मृतका के भाई पर गया. एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि तस्नुम का भाई करीब 26 साल का है और राजस्थान में कपड़े बेचने का काम करता है. घटना के बाद परिवार को सूचित कर दिया गया है और पोस्टमॉर्टम के लिए करनाल बुलाया गया है.

सीआईए-2 ने की कार्रवाई, दोनों आरोपी गिरफ्तार: पुलिस प्रवक्ता जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि हत्या के इस मामले में सीआईए-2 की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक रियान है, जो तस्नुम का सगा भाई है और शामली का रहने वाला है, जबकि दूसरा फरमान है, जो उसका चचेरा भाई है और झिंझाना का निवासी है. दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जाएगी.

