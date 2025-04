ETV Bharat / state

ऐसा जुनून नहीं देखा! पूर्णिया की शाम्भवी ने लोन लेकर की पढ़ाई, आज ये बिटिया है बड़ी कंपनी में इंजीनियर - SUCCESS STORY

पूर्णिया की शांभवी सिन्हा ( ETV Bharat )

Published : April 23, 2025

पूर्णिया: बचपन में शांभवी ने इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. शांभवी के पिता भी चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर बड़ा नाम कमाए लेकिन गरीबी परिवार की इच्छा में रुकावट ला रही थी. शांभवी के साथ चमत्कार: कहते हैं कि सपना पूरा करने की जिद हो तो सारी समस्या खत्म हो जाती है. शांभवी के साथ भी कुछ ऐसा ही चमत्कार हुआ. आज शांभवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर 70 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रही है. पूर्णिया की शांभवी सिन्हा की कहानी (ETV Bharat) आर्थिक तंगी बड़ी समस्या: गरीबी सिर्फ शांभवी की समस्या नहीं बल्कि कई छात्र की है जो काफी होनहार हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी इनके सपनों का गला घोंट देती है. इसलिए सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की. इससे छात्र अपनी उच्च शिक्षा आसानी से हासिल कर सकते हैं. आईये जानते हैं कि शांभवी ने कैसे इस मुकाम को हासिल किया. बच्चों के लिए बनीं प्रेरणा स्रोत: शांभवी मूल रूप से बिहार के पूर्णिया की रहने वाली है. आज अपनी सफलता के कारण उन सभी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो पैसों की तंगी की वजह से हिम्मत हार जाते हैं. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक वरदान: केंद्र और बिहार सरकार द्वारा चलाए गए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने शांभवी जैसे छात्रों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है. इस योजना के तहत छात्रों को पढ़ाई के लिए चार लाख रुपये तक का लोन मिलता है. इससे शांभवी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया. उन्होंने अपने सपने को साकार किया. शांभवी सिन्हा के परिजन (ETV Bharat)

