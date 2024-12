ETV Bharat / state

संसद में खूब दहाड़ीं शांंभवी चौधरी, संविधान और दलितों के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा - SHAMBHAVI CHOUDHARY

कांग्रेस पर वार, लालू-राबड़ी शासनकाल पर सवाल : शांंभवी चौधरी ने आगे कहा कि, आज जब हम संविधान की 75वीं वर्ष का उत्सव मना रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पर संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान करने और आपातकाल के जरिए संविधान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया. बिना नाम लिए लालू राबड़ी सरकार को भी घेरा. सांसद ने कहा कि एक समय था जब बिहार दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था. लेकिन आज संविधान के वसूल बिहार में कायम है.

आरक्षण पर नेहरू के बयान का जिक्र : शांंभवी चौधरी ने तीन पूर्व प्रधानमंत्रियों के सहारे कांग्रेस को जमकर सुनाया. उन्होंने जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के आरक्षण संबंधी बयानों का जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले 1961 में जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ''मैं किसी भी तरह आरक्षण का पसंद नहीं करता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं और खासकर नौकरी में.''

शांंभवी ने इंदिरा गांधी का बयान सुनाया : उन्होंने आगे कहा कि. दूसरा इंदिरा गांधी ने नीरजा चौधरी की एक किताब (How Prime Ministers Decide) में उन्होंने कहा था, अपने तब के कानून मंत्री (शिवशंकर) को, ''एक ऐसा तरीका अनाइये कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे.''

शांंभवी बोलीं- आरक्षण पाने वालों को इडियट्स कहा : सांसद ने कहा कि, तीसरा राजीव गांधी ने मार्च 1985 में आलोत मेहता को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ''आरक्षण के नाम पर इडियट्स को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे लोग देश का नुकसान करते हैं.'' (No Promotion of Idiots in the name of reservation and that promoting idiots in the reservation harm the entire country.

सांसद ने कहा कि, इन्हें लगता था कि आरक्षण से देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन आते है.. आखिर में शांंभवी ने कहा कि, ''हर रंग को खुद में समेटकर जो बेखौफ खड़ा है. जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है. नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान ही है वो, 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा हैं.''

