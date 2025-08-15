ETV Bharat / state

SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क ने भरा 1.35 लाख रुपये जुर्माना, अब मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी - BULLDOZER ACTION IN SAMBHAL

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप है.

SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी.
SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 12:57 PM IST

संभल : सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर प्रशासन ने अवैध निर्माण के मामले में सख्त वार करते हुए 1.35 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोंका है. सांसद ने जुर्माने की रकम तो जमा करा दी है, लेकिन अब वर्क के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान 30 दिन में खुद निर्माण तोड़ने का है. इस बाबत प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कराने की नोटिस दी है.

बता दें, सपा सांसद बर्क का यह मामला काफी पुराना है. 250 दिन की लंबी सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. जांच में सामने आया है कि सांसद ने अपने आवास के फ्रंट सैट बैक में दीवार, कॉलम, छत और अन्य निर्माण बिना नक्शा पास कराए करा लिया था. इस बाबत किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई और न ही नियम-कायदों का पालन हुआ. प्रशासन ने इसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन माना है.

एसडीएम विकासचंद्र ने बताया कि प्रारंभ में सांसद पर 5,707 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया था, लेकिन काम न रोकने और प्रशासन को सूचना न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और नोटिस से लेकर कोर्ट के आदेश आने तक ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से 1.25 लाख रुपये अतिरिक्त वसूले गए इस तरह कुल जुर्माना 1.35 लाख रुपये पहुंच गया है. हालांकि सांसद जियाउर्रहमान बर्क की ओर से जुर्माने की रकम जमा करा दी गई है. अब प्रशासन की ओर से मंगलवार (12 अगस्त) को सांसद को 30 दिन का नोटिस दिया गया है. इस अवधि में उन्हें अवैध निर्माण स्वयं हटवाना होगा. समय सीमा खत्म होने के बाद धारा 10 के तहत बुलडोजर से ध्वस्तीकरण किया जाएगा.

