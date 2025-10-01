पोर्ट्रेट आर्टिस्ट शालिनी: हौसले और हुनर ने दिखाई राह, अलवर से अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बनाई पहचान
अलवर की शालिनी गुप्ता ने कोरोना लॉकडाउन में स्केच आर्ट सीखकर सैकड़ों पोर्ट्रेट बनाए और देश-विदेश में पहचान बनाई.
Published : October 1, 2025 at 2:47 PM IST
अलवर: साल 2020 कोरोना महामारी का दौर था. सड़कें सुनसान थीं, लोग घरों में कैद थे और जिंदगी ठहर सी गई थी. उसी कठिन समय में अलवर निवासी 24 साल की शालिनी गुप्ता ने खुद को नए रास्ते पर आगे बढ़ाने का फैसला किया, जब चारों ओर निराशा का माहौल था, तब उन्होंने अपने भीतर की रचनात्मकता को पहचाना और स्केच बनाने की कला को अपनाया. बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या क्लास के शालिनी ने खुद से स्केचिंग शुरू की. उन्होंने सोशल मीडिया पर विदेशी आर्टिस्ट्स को देखा, उनके काम से प्रेरणा ली और धीरे-धीरे पोर्ट्रेट बनाने में निपुण हो गईं. यह वही दौर था, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी.
मां का साथ बना ताकत: शालिनी ने बताया कि उनके के इस सफर में सबसे बड़ा सहारा बनीं उनकी मां लता गुप्ता, जब शालिनी ने पोर्ट्रेट बनाने का ख्याल परिवार के सामने रखा, तो मां ने उन्हें पूरा सहयोग दिया. मां ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके हर कदम पर साथ खड़ी रहीं. यही वजह रही कि धीरे-धीरे शालिनी का शौक उनके करियर में बदल गया. वह बताती हैं कि पढ़ाई के साथ रात को वे पेंटिंग के लिए समय निकालतीं और घंटों मेहनत करतीं.
कला की पहचान और प्रदर्शन: कला में गहराई से उतरते-उतरते शालिनी ने सैकड़ों पोर्ट्रेट तैयार किए. दिल्ली, अलवर, भिवाड़ी और गुरुग्राम में उन्होंने अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित कीं. उनकी प्रदर्शनी देखने के बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के राज्य वन मंत्री संजय शर्मा भी उनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए. दोनों मंत्रियों ने खुले शब्दों में शालिनी की कला की सराहना की. इन प्रदर्शनियों ने उन्हें नई पहचान दी. शालिनी का कहना है कि उनके पास सबसे ज्यादा ऑर्डर महिलाओं के पोर्ट्रेट के आते हैं, जबकि कपल और सिंगल व्यक्तियों के पोर्ट्रेट भी लोग पसंद करते हैं.
जापान तक पहुंची अलवर की कला: कला का यह सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा. शालिनि ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें देशभर से ऑर्डर मिलने लगे. दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों से लोग उनके पोर्ट्रेट मंगाने लगे. इसी बीच जापान से भी एक ऑर्डर आया, जिसे उन्होंने पूरा कर वहां भेजा. यह उनके लिए बड़ा गर्व का क्षण था कि उनकी बनाई पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई. उन्होंने बताया कि एक पोर्ट्रेट तैयार करने में लगभग 45 दिन का समय लगता है, क्योंकि हर बारीकी पर ध्यान देना जरूरी होता है.
युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं शालिनी: शालिनी की मां लता गुप्ता कहती हैं कि उनकी बेटी ने कोरोना लॉकडाउन के समय अपने फोन पर स्केच से जुड़े वीडियो देखकर शुरुआत की थी. धीरे-धीरे वह इसमें पारंगत हुई और अब उनका काम देश-विदेश तक पहुंच चुका है. आज शालिनी के काम को देखकर कई युवा प्रेरित हो रहे हैं. माता-पिता भी अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे हैं. शालिनि का माता जी का कहना हा कि यह साबित करती है कि कठिन समय भी अवसर में बदल सकता है, बशर्ते इंसान हिम्मत और लगन से आगे बढ़े.
कला और जुनून का संगम: शालिनी गुप्ता की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी युवाओं के लिए सबक है जो मुश्किल हालात में हार मान लेते हैं. बिना ट्रेनिंग, बिना किसी बड़े साधन के उन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से यह मुकाम हासिल किया है. आज वह न केवल अपने पैशन को प्रोफेशन बना चुकी हैं, बल्कि अलवर का नाम भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर रही हैं. शालिनी कहती हैं कि उनकी असली सफलता तब होगी, जब उनकी पेंटिंग से और भी लोग कला की ओर आकर्षित होंगे और इसे करियर के रूप में अपनाएंगे.
