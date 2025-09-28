ETV Bharat / state

श्रद्धा और आस्था का केंद्र, नेवारीगुड़ा में दुर्गा के नौ रुपों के साथ 51 शक्तिपीठ स्थापित

कबीरधाम के नेवारीगुड़ा दुर्गा पंडाल भक्तों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना है.यहां माता के नौ रुप और 51 शक्तिपीठों को दर्शाया गया है.

nine forms of Durga
नेवारीगुड़ा में दुर्गा के नौ रुपों के साथ 51 शक्तिपीठ स्थापित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 28, 2025 at 8:26 AM IST

2 Min Read
कवर्धा : नवरात्रि पर्व पर कबीरधाम जिले में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.कवर्धा शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम दुल्लापुर, नेवारीगुड़ा और कारीमाटी में इस वर्ष का दुर्गा उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यहां पौराणिक कथाओं में वर्णित दुनिया के 51 शक्तिपीठों की झलक के साथ मां दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिन्हें देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है.

nine forms of Durga
दुर्गा के नौ रुपों की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
nine forms of Durga
नौ रुपों में माता दे रही भक्तों को दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 दिन पहले से शुरु हुई तैयारी : पंडाल समिति के सदस्यों ने बताया कि तैयारियां करीब 15 दिन पहले शुरू की गई थीं. कुशल मूर्तिकारों ने प्रतिमाओं को बड़ी मेहनत और बारीकी से तैयार किया है. दुर्गा समिति के अध्यक्ष प्रमोद चौहान ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन विधि-विधान के साथ इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई. पंडाल को रंग-बिरंगी लाइटों, आकर्षक झूमरों और धार्मिक झांकियों से सजाया गया है, जिससे यह रात में और भी भव्य नजर आता है-

नौ रुपों के साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
nine forms of Durga
दर्शन के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बार पंडाल का मुख्य थीम 51 शक्तिपीठ रखा गया है.यहां श्रद्धालु देवी सती के शक्तिपीठों के दर्शन कर पौराणिक कथाओं को सजीव रूप में अनुभव कर रहे हैं. साथ ही मां दुर्गा के नौ स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहे हैं-प्रमोद चौहान, अध्यक्ष दुर्गा समिति

दुर्गा पंडाल समिति ने किए पुख्ता इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धार्मिक आस्था और उत्सव का संगम : श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.समिति ने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त स्वयंसेवकों की तैनाती की है. यहां सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का आना-जाना लगा हुआ है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा हुआ है. नवरात्रि के इस अवसर पर नेवारीगुड़ा का यह पंडाल जिले में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्सव का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है.

51 शक्तिपीठश्रद्धा और आस्था का केंद्र51 SHAKTIPEETHSNINE FORMS OF DURGAFORMS OF DURGA IN NEWARIGUDA

