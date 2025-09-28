इंजीनियरिंग में डब्बल डिप्लोमा करने के बाद भी छोड़ दी नौकरी, अब खेती में किया कमाल

ETV Bharat / state

धर्मशाला: आज के दौर में जब युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में बड़े-बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं. वहीं, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित झियोल पंचायत के रहने वाले शक्ति देव ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बल्कि कई साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, लेकिन 2012 में उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी खेतों की ओर लौटने का एक बड़ा निर्णय लिया. मिट्टी की खुशबू, माता-पिता का प्यार और अपनी मेहनत से कुछ कर गुजरने का जज्बा ही शक्ति देव को वापस खींच लाया. पाॅलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डब्बल डिप्लोमा करने वाले शक्ति देव ने भी शुरुआत में अधिकांश किसानों की तरह रासायनिक खेती अपनाई. उनके पिता ने पहले से ही खेतों में आम और लीची के बाग लगाए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि रासायनिक खेती में मेहनत और खर्च तो अधिक है ही, लेकिन मुनाफा लगभग शून्य है. 2015 में शक्ति देव ने ऑर्गेनिक खेती के सिद्धांतों पर काम शुरू किया और 2018 में नौणी स्थित कृषि विश्वविद्यालय से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया. ये प्रशिक्षण उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क और अग्नियास्त्र जैसे ऑर्गेनिक तरीकों का प्रयोग शुरू किया. इसके लिए कृषि विभाग से समय-समय पर सहयोग मिला. उन्हें देसी गाय के लिए अनुदान भी मिला, जिससे खेती का आधार और मजबूत हुआ. प्राकृतिक खेती में कमाया नाम (ETV Bharat) खेती में बदलाव और स्थिरता प्राकृतिक खेती ने शक्ति देव के खेतों की सूरत बदल दी. उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाकर खेतों में सब्जियां, फल उगाने शुरू किए. शक्ति देव बताते हैं कि 'रासायनिक खेती में खर्चा उपज से अधिक हो जाता था. वहीं, प्राकृतिक खेती में लागत घटने लगी. मिट्टी की उर्वरता और फसलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ. पहले जहां मार्केटिंग की समस्या झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधे कुछ चुनिंदा परिवारों से जुड़कर अपनी बिक्री का एक स्थिर नेटवर्क बना लिया. आज खेती में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं. खेतों में सालभर अलग-अलग फसलें तैयार रहती हैं. इसके अलावा फूलों की खेती और नर्सरी की ओर भी कदम बढ़ाए हैं. लीची का बाग और गौ पालन खेती का अभिन्न हिस्सा है. प्राकृतिक खेती से प्रतिमाह लगभग 40 से 50 हजार की आय हो जाती है. इस बार गेहूं का एमएसपी 6 हजार प्रति क्विंटल मिला है.' दूसरे किसानों को भी कर रहे जागरुक