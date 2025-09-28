इंजीनियरिंग में डब्बल डिप्लोमा करने के बाद भी छोड़ दी नौकरी, अब खेती में किया कमाल
शक्ति देव ने नौकरी छोड़ खेती की राह चुनी. उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाकर एक मिसाल कायम की है.
धर्मशाला: आज के दौर में जब युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में बड़े-बड़े शहरों और मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर रुख करते हैं. वहीं, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थित झियोल पंचायत के रहने वाले शक्ति देव ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. उन्होंने न सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बल्कि कई साल तक प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, लेकिन 2012 में उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने पुश्तैनी खेतों की ओर लौटने का एक बड़ा निर्णय लिया. मिट्टी की खुशबू, माता-पिता का प्यार और अपनी मेहनत से कुछ कर गुजरने का जज्बा ही शक्ति देव को वापस खींच लाया.
पाॅलिटेक्निक से इंजीनियरिंग में डब्बल डिप्लोमा करने वाले शक्ति देव ने भी शुरुआत में अधिकांश किसानों की तरह रासायनिक खेती अपनाई. उनके पिता ने पहले से ही खेतों में आम और लीची के बाग लगाए थे, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि रासायनिक खेती में मेहनत और खर्च तो अधिक है ही, लेकिन मुनाफा लगभग शून्य है. 2015 में शक्ति देव ने ऑर्गेनिक खेती के सिद्धांतों पर काम शुरू किया और 2018 में नौणी स्थित कृषि विश्वविद्यालय से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया. ये प्रशिक्षण उनके जीवन का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. प्राकृतिक खेती को अपनाने के बाद उन्होंने जीवामृत, घनजीवामृत, दशपर्णी अर्क और अग्नियास्त्र जैसे ऑर्गेनिक तरीकों का प्रयोग शुरू किया. इसके लिए कृषि विभाग से समय-समय पर सहयोग मिला. उन्हें देसी गाय के लिए अनुदान भी मिला, जिससे खेती का आधार और मजबूत हुआ.
खेती में बदलाव और स्थिरता
प्राकृतिक खेती ने शक्ति देव के खेतों की सूरत बदल दी. उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाकर खेतों में सब्जियां, फल उगाने शुरू किए. शक्ति देव बताते हैं कि 'रासायनिक खेती में खर्चा उपज से अधिक हो जाता था. वहीं, प्राकृतिक खेती में लागत घटने लगी. मिट्टी की उर्वरता और फसलों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ. पहले जहां मार्केटिंग की समस्या झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधे कुछ चुनिंदा परिवारों से जुड़कर अपनी बिक्री का एक स्थिर नेटवर्क बना लिया. आज खेती में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं. खेतों में सालभर अलग-अलग फसलें तैयार रहती हैं. इसके अलावा फूलों की खेती और नर्सरी की ओर भी कदम बढ़ाए हैं. लीची का बाग और गौ पालन खेती का अभिन्न हिस्सा है. प्राकृतिक खेती से प्रतिमाह लगभग 40 से 50 हजार की आय हो जाती है. इस बार गेहूं का एमएसपी 6 हजार प्रति क्विंटल मिला है.'
दूसरे किसानों को भी कर रहे जागरुक
शक्ति देव केवल खुद के लिए ही खेती नहीं कर रहे, बल्कि अपने आस-पास के गांवों के किसानों को भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं. वो जगह-जगह जाकर लोगों को समझाते हैं कि प्राकृतिक खेती न केवल किसान के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहद आवश्यक है. शक्ति देव खेतों में गेहूं, धान, हल्दी, सब्जियों की खेती पूरे प्राकृतिक तरीके से करते हैं.
पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया
शक्ति देव ने शून्य जुताई (जीरो टिलेज) तकनीक को अपनाकर खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को सरल और पर्यावरण अनुकूल बनाया है. शून्य जुताई में खेत को बिना जोते ही बीज को सीधे खेत में छेद करके डाला जाता है, जिससे मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है और बीज स्वाभाविक रूप से अंकुरित हो जाता है. शक्ति देव ने बताया कि 'बीज को शुरुआती खुराक देने के लिए देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत तैयार किया जाता है. फिर इसे बीजों पर छिड़का जाता है. ये मिश्रण एक बार तैयार करने पर लगभग छह महीने तक सुरक्षित रहता है और फसलों को पोषण देने में कारगर सिद्ध होता है. मौजूदा सीजन में फूलगोभी जैसी सब्जियों की बुवाई के समय पौधों को गड्ढों में लगाकर जीवामृत का उपयोग कर रहे हैं. इससे न केवल पौधों की वृद्धि तेज होती है, बल्कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों की संख्या भी बढ़ती है, जो फसलों के लिए लाभकारी हैं.'
दशपर्णी अर्क से करते हैं फसलों की सुरक्षा
वहीं, शक्ति देव ने बताया कि फसलों को कीटों से बचाने के लिए दशपर्णी अर्क भी तैयार कर रहे हैं. इस अर्क को बनाने में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध 10 प्रकार की कड़वी पत्तियों का उपयोग किया जाता है, साथ ही इसमें देसी गाय का गोबर और गोमूत्र भी डाला जाता है. ये प्राकृतिक कीटनाशक फसलों में लगने वाले कीड़ों से बचाव करता है. इसे पानी के साथ 1:10 के अनुपात में मिलाकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है
शक्ति देव का कहना है कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है. इससे खेत की मिट्टी जीवित रहती है और उपज की गुणवत्ता बेहतर होती है. पारंपरिक देसी बीजों का प्रदर्शन इसमें अधिक सफल रहता है, जबकि आधुनिक माॅडिफाइड हाईब्रिड बीज लंबे समय में मिट्टी और किसान दोनों पर बोझ डालते हैं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले शक्ति देव कहते हैं चाहे मैंने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन अपनी जमीन पर कुछ उगाने का आनंद और आत्मसंतोष ही अलग है. यही सच्चा सुख है.
